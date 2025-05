"C dans l'air" jeudi 22 mai 2025, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce jeudi 22 mai 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce jeudi 22 mai 2025, Caroline Roux recevra Jean Cassegrain, Président directeur général de Longchamp.

L'annonce par Donald Trump de mesures douanières inquiète les patrons. Selon le président du Medef Patrick Martin, "des centaines de milliers d'emplois" seraient menacés en France, notamment dans les secteurs aéronautique et automobile. Sophie Primas, porte-parole du gouvernement, a annoncé que 28.000 entreprises françaises seraient impactées par les décisions du président américain.

Dans ce contexte, Jean Cassegrain, PDG de Longchamp et petit-fils du fondateur, nous donnera sa vision du contexte commercial mondial, et nous expliquera comment son entreprise est impactée. Dans le secteur du luxe, beaucoup d'entreprises souffrent, en particulier en raison de la morosité de la consommation chinoise. L'an dernier, la marque Chanel a notamment vu ses ventes reculer de 4% et son résultat opérationnel chuter de 30 %.

Il réagira aussi sur la façon dont le gouvernement français a réagi aux mesures annoncées par les États-Unis. Le président de la République avait demandé du "patriotisme" aux chefs d'entreprise, les incitant à suspendre leurs investissements aux Etats-Unis. Une demande qui a fait vivement réagir Bernard Arnault, PDG du groupe LVMH, entendu hier en commission au Sénat. "Il est très mauvais pour l’État de se mêler de la gestion des entreprises privées, ça mène à la catastrophe" a-t-il affirmé, ajoutant qu'il fallait que l'Europe négocie avec les États-Unis.

Pour lui, la clé réside dans l'innovation, et l'investissement massif dans l'humain, les circuits courts, tout en proposant un modèle duplicable et universel. Il rejette également les solutions à l'ancienne, souvent proposées en Occident. "L'Occident doit intégrer que son modèle économique est complètement disqualifié", affirme-t-il, le symbole de tout cela étant la politique économique de Donald Trump, et la volonté de réindustrialisation à tout prix.

Les experts invités :

Jérôme Jaffré, politologue, chercheur associé au CEVIPOF.

Christophe Barbier, éditorialiste politique, conseiller de la rédaction de Franc-Tireur.

Sylvie Pierre-Brossolette, éditorialiste au Point.

Brice Teinturier, directeur général délégué de l'Institut de sondages Ipsos.

Le thème de l'émission :

Retailleau / Villepin : la guerre des droites

Il est depuis dimanche le nouveau chef de la droite française. Avec près de 74 % des suffrages des adhérents, Bruno Retailleau a été élu à la présidence du parti Les Républicains. Une large victoire pour le ministre de l’Intérieur, face à son rival Laurent Wauquiez (25,7%) saluée ces dernières heures dans son camp. Néanmoins dans le concert de louanges, une voix détonne : celle de Dominique de Villepin. L’ancien Premier ministre de Jacques Chirac a fustigé sur Franceinfo "une dérive tragique dans l’évolution de ce parti politique que l’on appelait la droite républicaine, qui est en fait une droite réactionnaire, ultraconservatrice, identitaire, qui fait la course avec le Rassemblement national. Quand j’entends Bruno Retailleau sur bon nombre de sujets, j’ai du mal à faire la différence avec le RN". Malgré le nom de la formation aujourd’hui présidée par Bruno Retailleau, l’ex-ministre des Affaires étrangères affirme "ne pas voir beaucoup de République" dans les idées défendues.

Et d’enfoncer le clou : "J’attends toujours les premiers résultats de Bruno Retailleau au ministère de l’Intérieur. Je vois beaucoup de rodomontades, de déclarations, de 20 heures, mais je ne vois pas de résultats (…) M. le ministre, au boulot ! Au boulot pour les Français ! La politique, ça ne se fait pas dans les antichambres. Ça ne se fait pas avec des doubles casquettes. Ça se fait à plein temps. Pas en amateur. Et là, nous sommes devant des amateurs" a affirmé Dominique de Villepin.

Ancien dauphin de Philippe de Villiers, soutien de François Fillon à la présidentielle de 2017, le ministre de l’Intérieur multiplie depuis son arrivée place Beauvau, les sorties médiatiques et les phrases chocs. Sur l’État de droit qu’il juge ni "intangible ni sacré", l’immigration et la lutte contre la drogue, ses thèmes favoris, il ne renie rien de son passé villieriste et souverainiste, dénonçant "l’ensauvagement", un "chaos migratoire" ou un processus de "décivilisation"- concept emprunté au théoricien d'extrême droite Renaud Camus - qui serait, selon lui, à l'œuvre dans la société française. Et ces derniers jours il a fait fuiter un rapport classé secret-défense sur "l’entrisme" des Frères musulmans dans Le Figaro, avant un Conseil de défense. Ce qui lui a valu un rappel à l’ordre du président de la République. Agacé, Emmanuel Macron a retoqué hier ses premières propositions et lui a demandé d’en proposer d’autres, plus efficaces, lors d’un prochain Conseil de défense début juin. Qu’à cela ne tienne, dans une longue interview dans les colonnes du Parisien-Aujourd’hui France, Bruno Retailleau a avancé ses propositions contre l’islamisme et prévenu que les ministres LR quitteront le gouvernement "si leurs convictions ne sont plus respectées".

Alors quelles sont les ambitions de Bruno Retailleau ? Inconnu du grand public il n’y a pas si longtemps, que sait-on de lui, de sa pensée, de son projet ? Quelle est son idéologie ? Son élection à la tête des LR marque-t-elle un tournant pour la droite française ? Et que contient le rapport sur l’entrisme des Frères musulmans ?

