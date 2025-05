"Les Rencontres du Papotin" au Festival de Cannes vendredi 23 mai 2025 sur France 2

Toute la rédaction du Papotin vous donne rendez-vous sur France 2 vendredi 23 mai 2025 à 20:30 pour trois interviews sans filtre de Diane Kruger, Elodie Bouchez et Raphaël Quenard.

Ce magazine d’interviews atypiques proposé par Éric Toledano et Olivier Nakache, réalisé par Henri Poulain, reprend l’ADN du journal Le Papotin, dont la rédaction (40 à 50 jeunes) est composée de journalistes, non professionnels, porteurs de troubles du spectre autistique.

Dans chaque émission, une personnalité singulière est interviewée sans filtre et sans animateur vedette. Les règles du jeu sont simples : « On peut tout dire au Papotin, mais, surtout, tout peut arriver ! ».

La rédaction du Papotin du Festival de Cannes

La rédaction de journalistes atypiques investit le plus grand festival de cinéma du monde pour proposer une émission pleine de surprises.

Dans ce nouveau numéro des Rencontres du Papotin, plusieurs invités se succéderont : Diane Kruger, Elodie Bouchez, Raphaël Quenard.

Et si le format évolue, la promesse, elle, reste inchangée : des interviews sans filtre, des questions décalées et spontanées, car « on peut tout dire au Papotin » !