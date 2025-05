"C dans l'air" mardi 27 mai 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

Caroline Roux vous donne rendez-vous sur France 5 ce mardi 27 mai 2025 à 17:30 pour un nouveau numéro du magazine “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce mardi 27 mai 2025 Caroline Roux reçoit avec Marina Carrère d'Encausse, médecin et journaliste pour France 5 et France Culture.

Ce mardi à l’Assemblée nationale, les députés votent en première lecture deux textes sur la fin de vie. L'un consensuel sur les soins palliatifs, l'autre très sensible sur la création d'une aide à mourir. La proposition de loi du député Olivier Falorni crée un "droit à l'aide à mourir". Pour être éligible, le demandeur doit remplir cinq conditions cumulatives : être majeur, de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France, être atteint "d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée" ou "terminale" , présenter "une souffrance physique ou psychologique constante" qui "soit réfractaire aux traitements" et être "apte à manifester sa volonté".

Ce texte divise, y compris au sein du gouvernement. Si la ministre de la Santé y est aujourd'hui favorable, et rassure sur le fait que "l'aide à mourir sera strictement encadrée, d'autres membres du gouvernement sont inquiets. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, estime, lui, que cette proposition de loi est "un texte d'abandon", et le Premier ministre François Bayrou, ce matin, a affirmé que s'il était député il se serait abstenu, craignant des dérives possibles. Il dénonce notamment le "délit d'entrave" prévu par le texte. "Ce n'est pas une entrave que d'essayer de persuader quelqu'un de vivre", a-t-il affirmé.

Marina Carrère d'Encausse, médecin et journaliste particulièrement sensibilisée au sujet, nous donnera son point de vue sur la loi, un texte historique qui pourrait être voté à l'Assemblée, et réagira aux réticences exprimées dans la société.

François Ecalle, ancien rapporteur général de la Cour des Comptes, président de Fipeco.

Thomas Porcher, économiste, professeur à la Paris School of Business.

Emmanuel Duteil, directeur de la rédaction de L’Usine Nouvelle.

Caroline Michel-Aguirre, grand reporter au service politique du Nouvel Obs.

Dette : "tous les Français" vont payer

Le Premier ministre a annoncé, ce mardi matin, un vaste plan de redressement des finances publiques qui portera sur trois ou quatre ans. Détaillé par le gouvernement au mois de juillet ce plan pluriannuel "de retour à l’équilibre des finances publiques va demander un effort à tous les Français. Le plus juste possible, mais un effort suffisant pour que la France sorte de cette situation qu’on a laissé grandir" a déclaré François Bayrou. Confronté d'ores et déjà à la colère des taxis, le chef du gouvernement a confirmé que la réforme de la rémunération du transport des malades s'appliquera bien début octobre et générera même "davantage d'économies que prévu" grâce à la concertation qui va s'ouvrir.

Le Premier ministre a également indiqué qu’il souhaitait que les partenaires sociaux s’emparent de la question de la TVA sociale, abrogée par François Hollande en 2012. Ce dispositif consiste à compenser les réductions de cotisations qui repose sur le travail par une augmentation de la TVA pour compenser les pertes de recettes de la Sécurité sociale.

"Je souhaite que tous ceux qui ont la responsabilité du monde du travail, du monde de l’entreprise et du monde des salariés, acceptent de poser ensemble cette question", a affirmé le chef du Modem. François Bayrou ajoutant que "le travail en France n’est pas récompensé comme il devrait l’être" et se disant "prêt à revoir la totalité de la question du financement du modèle social français". Emmanuel Macron avait exprimé le 13 mai dernier son souhait d’"aller chercher de l’argent en dehors du seul travail", notamment par le biais de la "consommation", pour financer notre modèle social alors que les défaillances d’entreprises continuent d’augmenter en 2025 et les comptes publics sont dans le rouge.

Hier, à quelques heures de présenter un rapport sur la Sécurité sociale, le premier président de la Cour des Comptes Pierre Moscovici a appelé la France à "reprendre le contrôle" de ses finances, dénonçant des dérapages et des années noires en 2023 et 2024. Face à une trajectoire des comptes de la Sécurité sociale "hors de contrôle", les sages de la rue Cambon explorent dans leur dernier rapport plusieurs préconisations. Parmi celles-ci, se trouvent des mesures de rééquilibrage des charges patronales, le cumul emploi-retraite ou encore la lutte contre la fraude à l'étranger.

Alors quelle est la situation des finances publiques ? Comment redresser les comptes ? Qu’est-ce que la TVA sociale ? La fiscalité sur le travail est-elle trop lourde ? Le capital doit-il être plus taxé ? Quelles sont les pistes d’économie ? Qui va payer ?

