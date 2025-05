"C dans l'air" jeudi 29 mai 2025, les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce jeudi 29 mai 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Axel de Tarlé reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce jeudi 29 mai 2025, Thibaut Martinez-Delcayrou, journaliste et auteur de l'enquête « Les Caméléons,enquête sur l'arnaque aux faux conseillers bancaires », publié aux éditions Flammarion.

17:45 "C dans l'air"

Axel de Tarlé décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Soazig Quéméner, rédactrice en chef de La Tribune Dimanche.

Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste politique à France Télévisions.

Frédéric Denhez, journaliste spécialiste des questions environnementales à Marianne.

Caroline Bruneau, journaliste Industrie à Aerospatium.

Le thème de l'émission :

ZFE, A69, pesticides : l’écologie, c’est fini ?

Les députés ont voté mercredi soir la suppression des zones à faibles émissions (ZFE), ces périmètres mis en place pour interdire l’accès aux véhicules les plus polluants dans les centres-villes. Cet amendement, porté par les groupes Les Républicains (LR) et le Rassemblement national (RN), a été soutenu par les insoumis et certains députés macronistes.

En ligne de mire : l’impact social des ZFE, accusées de pénaliser les ménages modestes, qui n’ont pas les moyens d’acheter un véhicule moins polluant. Malgré les alertes des défenseurs de la santé publique, le texte a été adopté, au grand dam des partisans du dispositif, qui dénoncent un vote " grave" aux lourdes conséquences sanitaires à quelques mois des élections municipales.

Présentes dans une quarantaine d’agglomérations, les ZFE ont été lancées en 2019 pour limiter les émissions de particules fines, responsables de maladies respiratoires et de 40 000 décès par an selon Santé publique France. Mais leur mise en œuvre a varié d’un territoire à l’autre, créant confusion et tensions. Ces derniers mois, les contestations locales s’étaient multipliées.

Ce vote ne signifie toutefois pas la fin immédiate des ZFE. Le projet de loi de "simplification", auquel est rattaché cet amendement, doit encore être adopté dans son ensemble. Il passera ensuite en commission mixte paritaire. Le Conseil constitutionnel pourrait également censurer cette mesure, jugée trop éloignée de l’objet initial du texte.

Autre dossier brûlant : l'autoroute A69, entre Toulouse et Castres. Mercredi, la cour administrative de Toulouse a autorisé la reprise du chantier, stoppé depuis février. Elle a répondu favorablement à un recours en urgence déposé par l’État, malgré l’absence de "raison impérative d’intérêt public majeur" invoquée par la justice pour suspendre les travaux en février dernier.

Le fond du dossier sera examiné lors d’un procès en appel prévu dans plusieurs mois. Mais les opposants craignent que les travaux soient terminés avant. Ils dénoncent un passage en force et prévoient de nouvelles mobilisations, alors qu’un texte controversé, reconnaissant un intérêt public majeur au projet, doit être examiné la semaine prochaine à l’Assemblée nationale, après son adoption par le Sénat.

La suppression des ZFE et la relance de l’A69 s’inscrivent dans un contexte plus large de remises en cause des politiques environnementales. Ces derniers jours, les parlementaires ont aussi voté des mesures visant à détricoter le principe de "zéro artificialisation nette", qui vise à lutter contre la bétonisation des sols, ou encore à réintroduire un pesticide jusqu’alors interdit.

Face à cette dynamique, de nombreuses voix s’élèvent. François Gemenne, professeur à HEC, membre du GIEC et spécialiste des migrations climatiques, alerte depuis plusieurs mois sur la montée d’un "populisme anti-écolo" en France et en Europe. Il déplore une tendance à faire de l’écologie un bouc émissaire et appelle à un changement de ton chez les écologistes eux-mêmes. Selon lui, leur discours moralisateur aurait contribué à braquer une partie de l’opinion publique.

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.