"Grands Reportages" : École de Lausanne, des classes pour les Palaces, samedi 31 mai 2025 sur TF1 (vidéo)

Samedi 31 mai 2025 à 14:50 sur dans "Grand Reportages", TF1 rediffusera « Ecole de Lausanne : des classes pour les Palaces » un document réalisé par Elodie Branson.

Synonyme d’excellence, l’école hôtelière de Lausanne, fondée en 1893, a su se tailler une réputation internationale. Elle attire chaque année 600 nouveaux étudiants triés sur le volet. Qu’ils soient issus de familles d’hôteliers, novices en la matière ou originaires du bout du monde, ces jeunes vont être formés durant 4 années pour diriger les plus grands palaces de la planète et pas seulement.

De la réception, en passant par les cuisines ou l’intendance... ils apprendront les codes qui régissent la vie des grands hôtels sous l’œil exigeant de leurs professeurs. Après 6 mois de travaux pratiques, ces jeunes premières années devront décrocher un stage dans un hôtel prestigieux en France ou à l’étranger. Pour leurs ainés, étudiants en dernière année, l’enjeu sera tout autre. Ils quitteront bientôt l’école et se lanceront dans la vie active à la recherche de leur premier emploi. Immersion dans les coulisses de la meilleure école hôtelière au monde.

Issue d’une famille de six enfants, Shiraz, 19 ans, va devoir faire ses preuves en classe pour se montrer à la hauteur de l’investissement de ses parents. Ils ont déboursé près de 150 000 euros pour qu’elle puisse intégrer cette école si prestigieuse. Pour l’instant, la jeune femme appréhende la rentrée et son manque de connaissances du milieu hôtelier. « Ça va être une grande découverte. Ça donne une impression d’un univers parallèle, on rentre un peu dans un monde de rêve et moi j’ai hâte d’y être et de découvrir cet univers. » Jusqu’à présent, Shiraz a peu fréquenté les hôtels et n’a aucun contact dans le milieu, elle va donc batailler pour décrocher un stage et se créer un réseau.

Barnabé, lui, est tombé dans la marmite de l’hôtellerie étant petit. Esprit rebelle, le truculent lyonnais de 19 ans va devoir se plier aux règles strictes de l’école Suisse et « rentrer dans le moule » s’il veut réussir son année. « Ça me fait quelque chose de nettoyer les toilettes des gens mais je serai obligé de savoir ça. On ne peut pas prétendre à des fonctions de directeur d’hôtel si on ne sait pas ce que font les gens aux racines de notre arbre » Ce fils d’une grande famille d’hôteliers est sous surveillance et devra se montrer à la hauteur pour prendre la relève de son père et de son grand-père... « Je n’ai aucune envie de décevoir là-dessus, j’ai justement envie de prouver à ma famille que je suis capable de réussir. Mais c’est un peu le challenge de ce nouveau chemin qui commence. » Quant aux stages obligatoires, il rêve d’en décrocher un dans un palace en station de ski cet hiver et un aux Antilles cet été….

A 18 ans, à peine le bac en poche, Anna et Ekaterina, ont parcouru plus de 3000 km pour apprendre les codes de l’hôtellerie de luxe « à la française ». Ces jumelles de 18 ans vont pour la première fois quitter leur cocon familial à Moscou pour tenter de réaliser leur rêve : travailler dans les plus grands établissements d’Europe. « On a un peu peur, on stresse c’est la première fois qu’on est aussi longtemps séparés de nos parents » Pas sûr que le binôme moscovite parvienne à se séparer, tant sur le campus que pour les stages... Avant ça, les deux novices en la matière vont devoir se frotter aux cours pratiques et apprendre la rigueur et la débrouillardise. Et tout ça en condition « réelle » car l’école est la seule au monde à posséder dans ses locaux un restaurant étoilé au Michelin dans lequel les étudiants apprennent à cuisiner et dresser les tables ! « C’est la première fois que je fais ça, je n’ai aucune expérience et en plus ce ne sont pas de faux clients, dont il ne faut pas faire d’erreur. »

A 23 ans Amir et Louise, eux, sont étudiants de dernière année. Tels des parrains, ils accueillent et guident les nouveaux arrivants à l’École hôtelière. Mais cette année, leur enjeu est particulier : après le projet de fin d’étude et un grand oral face à une entreprise du secteur, ils tenteront de décrocher leur diplôme et surtout chercheront leur 1er CDI. « En février je serai diplômée, c’est la dernière ligne droite. Et c’est un peu les montagnes russes ! » reconnait Louise, la jeune Arlésienne en quête d’emploi.