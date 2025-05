"20h30 le samedi" au Cameroun à la rencontre de Yannick Noah ce 31 mai 2025 sur France 2

Au sommaire de "20h30 le samedi" ce 31 mai 2025 sur France 2, un voyage au Cameroun pour y retrouver Yannick Noah, le dernier vainqueur Français de Roland Garros.

Le 5 juin 1983, en battant Mats Wilander en finale, Yannick Noah triomphe lors du tournoi de Roland-Garros, et fait chavirer la France. Depuis, aucun Français ne lui a succédé au palmarès.

Plus de quarante ans plus tard, "20h30 le samedi" est allé le retrouver au Cameroun, dans le pays où il a grandi, entre un père footballeur, camerounais, et une mère enseignante, française.

À Etoudi, près de la capitale Yaoundé, là où il s'est installé, on l'appelle "Tonton Yannick". Après le décès de son père, Zacharie, il est devenu le patriarche de son village, tout comme l'était déjà son grand-père, Simon. Cet enfant de la balle jaune a longtemps été l'une des personnalités préférées des Français.

La vie de Yannick Noah est faite de rebondissements, d’aventures et de voyages… Et le premier d’entre eux a commencé à 11 ans, lorsqu'il a quitté sa famille et le Cameroun pour la France et son cursus scolaire en section sport-études à Nice. Savait-il vraiment ce qui l’attendait ?

Yannick Noah se livre sur le tennis, la musique et son retour aux sources.

Un reportage de Maïa Boyé et Alexandru Sechilariu.