"Dimanche en politique" : sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 1er juin 2025 sur France 3

Dimanche 1er juin 2025 à 12:00, Francis Letellier présentera sur France 3 un nouveau numéro du magazine "Dimanche en politique". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Chaque dimanche, Francis Letellier propose 45 minutes avec deux personnalités politiques pour explorer leurs idées et prendre le temps de la contradiction.

L'actualité politique est également évoquée grâce à des reportages et interviews, et la "carte blanche" de journalistes spécialistes de la vie politique française.

Cette semaine, en raison du Tournoi de Roland Garros, l'émission débute à 12:00 avec un seul invité en plateau.

Cette semaine, "Dimanche en politique" reçoit :

12:00 Manuel Bompard, coordinateur de La France insoumise (LFI), député des Bouches-du-Rhône.

Au sommaire cette semaine :

La semaine passée a été marquée par des votes qui ont le pouvoir de changer le quotidien : la suppression des zones à faible émission (ZFE), la réintroduction d'un pesticide, la décision de reprendre le chantier de l'A69 suspendu, ou l'interdiction du tabac là où se trouvent des enfants. Au total, des débats qui permettront d'évaluer ce qui, du pragmatisme ou de l'écologie, marquera la fin du quinquennat Macron.

Vingt ans après le référendum sur la Constitution européenne, les lignes de fracture demeurent marquées à droite comme à gauche entre les tenants d'une Europe forte et libérale et ceux qui revendiquent toujours le droit de dire "non".

Avec une "Carte blanche" à Nathalie Mauret, journaliste politique du groupe presse EBRA.