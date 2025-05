"66 Minutes" dimanche 1er juin 2025 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 1er juin 2025 à partir de 17:20, Kareen Guiock Thuram vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine "66 minutes". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

17:20 66 Minutes



Cambriolages : la technologie au service de votre sécurité

En France, un cambriolage a lieu toutes les trois minutes. De quoi pousser de plus en plus de particuliers à s’équiper, à se protéger et pour certains, à se barricader. Alarmes, caméras de vidéo-surveillance, portes blindées ou encore caméras thermiques : ce marché de la sécurité pèse plus d’un milliard d’euros par an. Aujourd’hui deux Français sur dix possèdent un objet connecté pour surveiller leur logement. 9 % paient un abonnement de télésurveillance. On estime qu’ils seront 50 % en 2028… Dans les grandes enseignes, aux rayons toujours plus vastes et aux prix toujours plus variés, les clients sont de plus en plus nombreux à venir s’équiper, notamment avant des départs en vacances. D’autres misent sur des équipements encore plus poussés, non plus pour dissuader les cambrioleurs d’agir, mais bien pour les en empêcher ! Grâce à un « canon à son » qui émet des fréquences à différentes décibels permettant de neutraliser un individu ou encore à une « alarme lacrymogène ». Home-jackings, cambriolages : la bataille contre les malfaiteurs fait rage et la guerre est déclarée pour faire main basse sur ce juteux marché de la sécurité.

Produits hyperprotéinés : ils envahissent vos rayons

Les aliments hyper-protéinés sont devenus les produits phares des supermarchés. Pâte à tartiner, pâtes, pains et surtout yaourts : tout se transforme en version hyperprotéinée. Leur promesse ? Perdre du poids tout en gagnant du muscle. Ces produits étaient réservés aux sportifs, mais aujourd’hui, ils se popularisent. Les supermarchés classiques comme les discounteurs ont lancé́ leurs propres gammes d’aliments riches en protéines. Usines géantes, laboratoires pionniers, expériences intrigantes : la course à l’innovation est lancée pour créer de nouveaux produits ? Mais sont-ils vraiment bons pour notre santé ? Ces nouveautés valent-elles leurs prix ? Enquête sur ce marché qui promet énergie, muscles et minceur… dans un simple pot.

Shein : les secrets du numéro 1 de vos achats

Souvent sous le feu des critiques, Shein est devenue l’enseigne de mode où les Français ont le plus dépensé en 2024. Le géant chinois a détrôné la plateforme lituanienne de seconde main Vinted, qui tenait cette place depuis 2020. Les consommateurs adhèrent mais Shein fait débat… Ces vêtements à très bas prix et à l’offre sans cesse renouvelée impliquent des conditions de travail qui valent à l’enseigne d’être accusée par plusieurs ONG de non-respect des droits de l’Homme. Leur fabrication convoque des matériaux et des substances possiblement dangereuses pour la santé. Leur exportation à travers la planète a évidemment un fort impact environnemental. Face à ces polémiques, Shein a exceptionnellement ouvert les portes de ses usines chinoises. Enquête sur un modèle à prix cassés et au succès controversé.

18:40 66 Minutes Grand Format

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes : grand format" explore l'actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l'actualité internationale.

Dallas : son univers insoupçonnable

Oubliez les clichés "années 80’" de la série télévisée à succès ! Dallas 2025 a troqué son image de cowboys pour celle d'une métropole explosive. Propulsée de l'ombre à la lumière, cette ville est devenue un épicentre économique et culturel. Parmi les 1,3 millions d'habitants de la 3ème ville du Texas (derrière Houston et San Antonio), 2 000 Français ont planté leur drapeau, attirés par un dynamisme économique sidérant : 75 % de millionnaires en plus, en seulement dix ans ! Certains audacieux ont décidé de tout plaquer pour embrasser leur rêve américain au format XXL. Ils sont chef-cuisinier, coiffeur, étudiant ou artisan : ces Français savourent aujourd'hui leur vie de rêve sous la bannière étoilée.