"C dans l'air" vendredi 7 juin 2025, sommaire et invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce vendredi 6 juin 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce vendredi 6 juin 2025, Axel de Tarlé recevra Mathieu Plane, économiste, directeur adjoint du département analyse et prévisions à l'Ofce, professeur à Sciences Po Paris et à la Sorbonne.

Le gouvernement va interrompre MaPrimeRénov’, dispositif d'aide à la rénovation, dès juillet et au moins jusqu’à la fin de l’année. Ce dispositif avait été lancé en 2020. La trop grande complexité du dispositif a notamment été pointée pour expliquer ce gel, ainsi que les fraudes constatées. Une décision qui a entrainé la colère des professionnels du bâtiment, qui craignent que les particuliers renoncent à leurs travaux.

Dans un contexte budgétaire très compliqué, le gouvernement s’est donné pour mission de trouver 40 milliards d’euros d’économie dans le prochain projet de loi de finances, qui sera discuté dès la rentrée prochaine. Le vote du budget 2026 s'annonce comme un casse-tête pour le gouvernement. L’idée d’un gel budgétaire ou "année blanche" fait son chemin. Cette mesure consiste à repartir sur le même budget que l’année précédente, sans l’adapter à l’inflation. Un levier qui permettrait de faire des économies. En fonction des estimations, le gel des budgets pourrait rapporter en brut d’une quinzaine à 25 milliards d’euros l’an prochain, selon le quotidien Les Échos.



Mathieu Plane reviendra avec nous sur les dispositifs envisagés pour faire des économies, et sur le casse-tête du budget 2026 pour le gouvernement.

Nicole Bacharan, historienne et politologue, spécialiste des États-Unis, éditorialiste à Ouest France.

James André, grand reporter à France 24.

Dominique Seux, éditorialiste aux Échos et à France Inter.

Laurence Nardon, chercheure, responsable du programme Amériques de l’IFRI, l’Institut Français des Relations Internationales.

Trump / Musk : ça défouraille !

Cette fois, le clash est total entre Donald Trump et Elon Musk. Après plusieurs jours de tensions, le président des États-Unis et l’homme le plus riche du monde ont réglé leurs comptes en public, jeudi 5 juin 2025, sur fond de désaccords concernant le mégaprojet budgétaire du président, ne retenant plus ni leurs coups, ni leurs messages sur leurs réseaux sociaux. "Fou", "ingrat", "hostile"… D’un côté comme de l’autre, les insultes ont fusé, tout comme les menaces, sous les yeux médusés du monde entier.

À la fin du premier acte de ce duel, Donald Trump a menacé de supprimer les contrats qui lient le gouvernement aux sociétés d’Elon Musk devenu "fou", selon le président après une décision défavorable aux véhicules électriques. "Sans moi, Trump aurait perdu l’élection" en 2024 a répondu le milliardaire qui a copieusement financé la campagne du républicain. Décidé à "lâcher la très grosse bombe", Elon Musk a également affirmé sur X, sans apporter de preuves, que le nom du président des États-Unis se trouve "dans les dossiers [Jeffrey] Epstein", du nom du financier américain accusé de trafic sexuel de mineures, mort en détention en 2019, et que c’est "la vraie raison pour laquelle [ces dossiers] n’ont pas été rendus publics". Il a aussi affirmé qu’il mettait fin au programme de vaisseau spatial Dragon qui avait servi à récupérer les astronautes bloqués dans la station internationale en mars dernier.

Cependant, après des appels publics à la désescalade, notamment de la part du milliardaire Bill Ackman, il a fait marche arrière et a exprimé sa volonté de collaborer pour résoudre la crise. De son côté, le président des États-Unis a minimisé sa dispute avec son ancien allié, assurant que ce n’est "pas très grave".

Vraiment ? Noms d’oiseaux, menaces, accusations, les deux hommes ont étalé au grand jour leurs divergences. Quelle sera la suite de leur relation ? Elon Musk est-il devenu le premier opposant à Donald Trump ? Quelles pourraient être les conséquences de cette rupture sur l’économie mondiale ? Enfin jusqu’où ira la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis ? Pourquoi les terres rares, l’arme de la Chine est-elle tant redoutée par l'administration américaine ? Quel est déjà l'impact de la hausse des droits de douane aux États-Unis ? Reportage ce soir dans la ville de Détroit, berceau de l'industrie automobile américaine.

