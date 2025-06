"C l’hebdo" samedi 7 juin 2025, sommaire et invités reçus par Aurélie Casse sur France 5 (vidéo)

Samedi 7 juin 2025 à 18:55, Aurélie Casse présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine "C l'hebdo". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Raconter des histoires, être au plus près de celles et ceux qui font l’actualité. Telle est l’ambition d’Aurélie Casse pour cette nouvelle formule de "C l’hebdo".

Plus d’invités, plus de témoignages, plus de rubriques viendront articuler ce rendez-vous en deux parties : une première (18:55 - 20:00) qui reviendra sur les événements qui ont marqué la semaine écoulée et une seconde (20:00 - 21:00), plus « divertissante », qui, à partir d’un thème, s’attachera à l’actualité sous toutes ses formes (culture, sport, tendances…).

Voici le sommaire et les invités du samedi 7 juin 2025 :

18:55 C L'hebdo

Ukraine : les opérations secrètes de Zelensky

Gallagher Fenwick, journaliste.

Ariane Chemin, journaliste.

Ils expliquent comment le président ukrainien a réussi deux coups d'éclat cette semaine.

Mort d'Hitler : les nouvelles révélations russes

Olivier Guez, auteur de "La Disparition de Josef Mengele".

Philippe Charlier, médecin légiste qui a analysé les restes d'Hitler.

20:05 C L'hebdo, la suite

Spéciale Océans

À 48h de la conférence de l'ONU à Nice, C l'hebdo propose une spéciale avec Christophe Ono-dit-Biot, Sylvain Tesson, Marie Tabarly et Benoit d'Halluin.