"66 Minutes" dimanche 8 juin 2025 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 8 juin 2025 à partir de 17:20, Kareen Guiock Thuram vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine "66 minutes". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

17:20 66 Minutes



La revanche de l’appart’hôtel

Vous séjournerez peut-être cet été dans un appart’hôtel… Longtemps perçu comme pratique mais un peu ringard, il se modernise et bénéficie de l’explosion des Airbnb. Il se situe en effet à mi-chemin entre l’hôtel classique et la location meublée. Et propose jusqu’à kitchenette, lave-vaisselle, lave-linge et service de ménage. Le confort donc, sans le stress et pour un prix équivalent : environ 150 euros la nuit pour une chambre de 20 m2. Les chaînes Appart'City, Adagio ou encore B&B Home gagnent du terrain, preuve du succès de cette offre. Un marché nourri tant par les touristes que par la clientèle « business ». Certains s’y installent même à l’année. Mais c’est surtout l’un des bons plans de vos vacances d’été. Décryptage d’une renaissance.

Autoroute des vacances : la saison est déjà lancée

Vous étiez des millions sur les routes à l’occasion du week-end de l’Ascension. Un week-end d’effervescence donc sur les aires d’autoroute. Le lancement, déjà, de la saison estivale ! On s’y restaure, on s’y repose, on y fait le plein d’énergie. Et pour les professionnels ? C’est tout l’inverse. Comment gérer l’affluence de dizaines de milliers d’automobilistes, assurer l’accueil, éviter toute pénurie de nourriture, gérer les dépannages et incidents ? Un casse-tête bien sûr. Vous allez plonger dans l’univers méconnu de ces lieux de passage.

Deux sites emblématiques ont ouvert leurs portes aux équipes du 66 Minutes : l’aire de Reims Champagne Sud, dont le directeur est le plus jeune de France, et celle du Viaduc de Millau (Aveyron), réputée pour son authenticité. Plongée dans la vie trépidante des travailleurs des aires d’autoroutes.

18:40 66 Minutes Grand Format

Côte d'Azur : la vie rêvée des Américains

Elle n’a jamais aussi bien porté son surnom de « French riviera ». La Côte d’Azur reste un rêve français pour les Américains ! L’engouement est tel que la fréquentation des touristes venus des Etats-Unis a bondi de 20 % l’année dernière. Les vols transatlantiques directs sont de plus en plus nombreux : New York-Nice, Philadelphie-Nice et tout récemment Washington-Nice. Ces visiteurs américains, souvent à fort pouvoir d’achat, sont particulièrement chouchoutés par les professionnels du tourisme. Résultat : ils sont même de plus en plus nombreux à y poser leurs valises définitivement, séduits par les paysages et l’art de la vivre « à la française ».

Des George Clooney, des Brad Pitt mais aussi de nombreux anonymes… Rencontre avec ces Américains qui vivent des jours heureux en Méditerranée.