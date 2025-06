"90' Enquêtes - Chauffards, bagarres, fêtards, pas de vacances pour les gendarmes du Gard" sur TMC mardi 10 juin 2025 (vidéo)

Mardi 10 juin 2025 à 21:10, TMC diffusera un numéro inédit du magazine "90' Enquêtes" dont le thème sera : « Chauffards, bagarres, fêtards : pas de vacances pour les gendarmes du Gard ».

Dans la région de Nîmes, entre ses férias et ses magnifiques gorges où il y fait bon de s'y baigner, c'est un peu les vacances toute l'année. Sauf pour les gendarmes du Gard. Entre trafic de drogue, agressions et accidents de la route, les 176 hommes et femmes de la brigade de Nîmes patrouillent jour et nuit.

Lors de la saison des fêtes de villages où l'alcool coule à flots, ils veillent au moindre débordement. Parmi ces gendarmes, Élodie, 30 ans, va remonter la trace d'un voleur qui opère sur les parkings de supermarché.

Sur les routes du Gard, Nicolas, gendarme du peloton autoroutier, est lui intraitable avec les chauffards. Il doit également faire face à des situations poignantes : un adolescent en fugue, qui s'est aventuré à pied sur l'autoroute.