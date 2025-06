"28 minutes" mercredi 11 juin 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur ARTE ce mercredi 11 juin 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Toujours au programme, les rubriques "Règle de 3" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Magnéto".

Au sommaire ce mercredi 11 juin 2025 :

Araignées : ces bestioles mal-aimées qui sont pourtant nos amies !

Entre 5 et 10 % des adultes européens se disent arachnophobes. Raphaël Jeanson s'intéresse de près à ces petites bêtes qu'il affectionne. Dans son livre "Dans la tête d'une araignée" (aux éditions HumenSciences), il démystifie ces insectes à 8 pattes. Il y explique notamment l'aversion occidentale vis-à-vis des araignées, héritée de la mythologie grecque et transmise par les parents. Pourtant, elles jouent un inestimable "rôle dans la régulation des écosystèmes terrestres", en consommant entre 400 et 800 millions de tonnes de proies chaque année, "soit l'équivalent d'une à deux fois la masse de l'humanité". Raphaël Jeanson explore aussi la sociabilité des araignées et leurs moyens de communication, qui passent par la détection des "vibrations émises par les congénères qui se propagent sur la toile".

Surveillante mortellement poignardée : l’école est-elle toujours un sanctuaire ?

Mardi 10 juin, une surveillante a été tuée à coups de couteau par un élève de son collège, à Nogent (Haute-Marne) lors d’un contrôle des sacs.

Face à la sidération et au traumatisme provoqués par ce drame, Élisabeth Borne, la ministre de l'Éducation nationale, a annoncé une minute de silence dans les établissements scolaires le 12 juin.

Emmanuel Macron a dénoncé "un déferlement de violence insensé" qu’il a notamment expliqué par “l’explosion des familles”, pointant aussi du doigt les réseaux sociaux qu’il souhaiterait “interdire au moins de 15 ans”, si l’Union européenne n’agit pas dans ce sens d’ici “quelques mois”.

Le Premier ministre a, quant à lui, annoncé dans la soirée sur TF1 l’interdiction immédiate de la vente d’armes blanches aux mineurs pour se battre contre la “culture du couteau” qui est en train de se répandre “comme une épidémie”.

Ce meurtre fait suite à une série d'événements similaires : en avril, un lycéen nantais tuait une camarade en lui assénant 57 coups de couteau. En mars, un adolescent de 17 ans était tué devant un lycée, poignardé au cours d'une rixe en Essonne. Face à cette violence, quelles réponses peuvent être apportées ?

Enfin, à l'aune d'une recrudescence des cas de diphtérie en Europe, Xavier Mauduit nous raconte l'histoire de cette maladie que l'on pensait éradiquée.

Marie Bonnisseau nous emmène en Chine, où un homme refuse la démolition de sa maison ; pour protester, il ne cesse d’y ajouter des étages.