"Reportages découverte - Par ici les bonnes affaires !" samedi 14 juin 2025 sur TF1

Samedi 14 juin 2025 à 13:40 dans "Reportages découverte", TF1 vous proposera une immersion dans l'univers de la seconde main avec le documentaire « Par ici les bonnes affaires ! » réalisé par Marie David.

En quelques années, la seconde main est entrée dans nos habitudes de consommation. Quelles que soient les motivations : écologiques, économiques ou pour accéder au luxe, la seconde main est désormais une tendance de fond et capte une part de plus en plus importante des dépenses des Français. Le marché pèse désormais plus de 7 milliards d’euros. Des vêtements des meubles, des jouets, de l’électroménager, du matériel de ski, tout, ou presque, peut prétendre à une seconde vie et les anti-gaspi sont de plus en plus nombreux à faire du recyclage un juteux business.

A 52 ans, Eddy, ancien restaurateur, a lâché son tablier pour se lancer dans la rénovation du matériel de montage. Cet amoureux des sommets traque désormais les télésièges et télécabines qui partaient hier à la benne pour les rénover en banquette de salon. Du mobilier alpin qui se revend à prix d’or… Comptez presque 10 000 euros pour une télécabine 6 places. « Ça rappelle quelque chose aux gens. Tu vois dans les yeux l’éclat, « whaouu, je prenais ça quand j’étais gamin ». »

A Erstein en Alsace, la maison de Brigitte est une caverne d’Alibaba pour enfants. Pas moins de 17 000 boîtes de jeux de société d’occasion, récupérés après un appel aux dons, attendent une réparation. Après une période de chômage, Brigitte a eu envie de donner du sens à son travail. La rénovation et la revente de jeux de société, sa passion, sont devenus un métier. « L’occasion, il faut lui donner un peu de lettres de noblesse… Un meuble de maître ou un tableau il est aussi d’occasion, c’est pas vous le premier propriétaire ».

Dans le sud-Ouest, Fringuette, une association de réinsertion pour femmes fait de la revente de vêtements d’occasion son cœur d’activité. Catherine et Perrine travaillent dans l’entrepôt de tri où chaque jour, plus de 2 tonnes de vêtements arrivent pour être vérifiés. On trouve vraiment de tout… et notamment de plus en plus de robes de mariée. Bien décidées à valoriser ces tenues d’un jour, Catherine et Perrine vont retoucher ces robes et organiser un défilé lors d’un salon du mariage. « On va avoir beaucoup de monde et ils auront des robes à moitié prix. Ça coûte cher une robe de mariée. Et le mariage aussi coûte très cher ».

Enfin, Françoise et Bruno, eux, se lancent dans le projet de leur vie à Bréauté en Seine-Maritime : monter leur restaurant. Mais leurs moyens sont très limités. L’acquisition de mobilier seconde main est indispensable. Ce couple de retraité a saisi la proposition de la municipalité : offrir la gratuité du loyer d’une belle maison de maître en échange de son aménagement en restaurant. Tables, chaises, bar, matériel de cuisine, le couple traque les bonnes affaires. Et les surprises, bonnes et mauvaises, font partie de l’aventure. « Dès que c’est là, faut foncer, t’arrives, t’as le cash, tu payes. Ça permet aussi un peu de négocier un petit peu… ».

Plongée dans l’univers de plus en plus vaste de la seconde main.