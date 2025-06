"Echappées belles", week-end au Luxembourg avec Sophie Jovillard samedi 14 juin 2025 sur France 5

Samedi 14 juin 2025 à 21:00, France 5 diffusera un nouveau numéro du magazine "Échappées belles" dans lequel Sophie Jovillard vous emmène en week-end au Luxembourg.

Bien souvent réduit à ses banques et à son rôle institutionnel européen, le Duché du Luxembourg qui ne demande qu’à être découvert au-delà des stéréotypes.

Sophie Jovillard va explorer un pays méconnu, authentique et inspirant. Au cœur de cette redécouverte : des paysages insoupçonnés – forêts majestueuses, vallées secrètes, villages pittoresques – et une vitalité culturelle portée par une population engagée, innovante et fière de ses racines.

Au cours de son voyage, Sophie ne pourra pas passer à côté du rôle discret, mais central de la famille grand-ducale. Proche de la population, elle incarne un lien vivant entre traditions et modernité. Par son engagement en faveur de l’environnement, de la culture et de la solidarité, elle reflète les valeurs humaines et ouvertes du Luxembourg d’aujourd’hui.

