"20h30 le vendredi" revient sur le plus célèbre baiser immortalisé par Robert Doisneau ce 13 juin 2025 sur France 2

Une grande exposition consacrée au photographe Robert Doisneau fait sensation en ce moment et jusqu'au 12 octobre 2025 au musée Maillol, à Paris. Elle se déplacera ensuite à Liège, puis à Lyon. Près de 400 photos exposées, et pourtant la plus célèbre de toutes n’y figure pas : Le Baiser de l’hôtel de ville, que beaucoup d’entre nous ont eu en poster, tient en effet une place à part dans la carrière du photographe…

Le cliché en noir et blanc à proximité de l'hôtel de ville de Paris représente un homme et une femme qui s'embrassent dans le tumulte de la rue Rivoli, devant une terrasse de café. Robert Doisneau l'a réalisé en juin 1950 pour une publication dans le magazine Life, parmi une série sur le thème de l'amour à Paris au printemps. Ensuite, la photographie a disparu avant de ressortir en 1986.

Commercialisée sous forme de posters et de cartes postales, elle est devenue un symbole des moments heureux du Paris d'après-guerre.

