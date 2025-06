Spéciale "C dans l'air", Trump-Poutine : ils veulent tuer l’Europe, dimanche 15 juin 2025 sur France 5 (vidéo)

Dimanche 15 juin 2025 à 21:05, France 5 propose une spéciale "C dans l'air" dont le thème sera « Trump-Poutine : ils veulent tuer l’Europe ». Un documentaire et un débat animé par Caroline Roux.

Le documentaire inédit « Trump-Poutine : ils veulent tuer l’Europe »

En humiliant Volodymir Zelensky devant les caméras du monde entier dans le bureau oval le 28 février dernier, Donald Trump a provoqué un séisme en Europe. Pour la première fois, le président américain menace de lâcher l’Ukraine. Washington et Moscou semblent parler d’une seule voix. Avec un objectif commun : mener le Vieux Continent à sa perte.

Alors qu’à l’Est, Vladimir Poutine gagne du terrain en Ukraine et poursuit son entreprise de déstabilisation à coup de sabotages, d’assassinats ciblés, d’ingérences électorales et d’infiltration des partis extrémistes, à l’Ouest, Washington trahit les alliances historiques et encourage les populismes, semant la division en Europe.

Au milieu, des Européens hébétés, qui tentent de reprendre leur souffle dans ce nouvel ordre mondial. Jusqu’où iront Poutine et Trump ?

Cette nouvelle enquête de C dans l’air révèle comment l’appareil de propagande russe infiltre les médias conservateurs européens mais aussi américains, influence des figures politiques majeures et construit une alliance discrète mais toxique entre les extrêmes.

À l’aide de témoignages et d’entretiens exclusifs menés par Caroline Roux, elle nous fait découvrir les dessous d’un nouveau conflit mondial qui ne dit pas son nom. Une guerre silencieuse mais implacable, où les lignes de front traversent les institutions, les alliances et les esprits. Et où l’Europe, plus que jamais, doit choisir : se soumettre ou se relever.

Le débat avec Caroline Roux

Les invités du débat seront communiqués dans le courant du week-end. Cette page sera donc réactualisée avant la diffusion de l'émission.