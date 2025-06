"Zone Interdite" dimanche 15 juin 2025 sur M6, nouvelle vie à l'autre bout du monde : ils ont osé tout plaquer ! (vidéo)

Dimanche 15 juin 2025 à 21:10 sur M6 dans "Zone Interdite", Ophélie Meunier propose de vous évader au soleil avec le document « Nouvelle vie à l'autre bout du monde : ils ont osé tout plaquer ! ».

Vous avez toujours rêvé d’une nouvelle vie à l’autre bout du monde ? Avec du soleil toute l’année ? D’un quotidien moins stressant qui laisse le temps de profiter de la vie ? Ces Français qui ont franchi le cap pourraient bien vous inspirer ! Nouveau pays, nouvelle langue, nouveau métier… Ils ont tout bouleversé !

Des plages paradisiaques du Mexique à la douceur de vivre du Costa Rica, en passant par la Floride (USA) ou le Cambodge, Zone Interdite les ont accompagnés durant plusieurs mois dans toutes les étapes de leur aventure !

Du périphérique parisien au soleil de Floride, Pierre, 44 ans, a quitté son emploi de motard de la Police Nationale et son épouse Laurence, 45 ans, celui de l’entreprise de décoration d’intérieur qu’elle dirigeait. Accompagnés d’Amélia, leur fille de 8 ans, et d’Enzo et Mattéo, 15 et 17 ans, les deux fils de Laurence, le couple vient d’acheter un restaurant à Tampa, face au golfe du Mexique. Un vrai pari car ils n’ont quasiment aucune expérience dans ce secteur. Mais pour réussir cette nouvelle vie, le couple est prêt à braver toutes les tempêtes. Y compris l’ouragan qui s’annonce à la veille de l’ouverture !

Ils rêvaient de passer du temps en famille. Julie, 42 ans et Miguel, 46 ans, ont quitté la brasserie qu’ils dirigeaient à Pontault-Combault (Seine-et-Marne) pour les plages paradisiaques de Playa del Carmen, au Mexique. Alors que dans leur ancien métier, ils travaillaient sans relâche, le couple profite aujourd’hui pleinement de ses deux filles, Ambre, 12 ans, et Jade, 18 ans. Ce qui n’empêche pas Julie et Miguel de gagner confortablement leur vie. Ils se sont reconvertis comme agents immobiliers. Un secteur particulièrement prometteur car la région est en plein essor et de nombreux Français cherchent, comme eux, à s’y installer !

Comme plus de 300 000 Français, Sarah, une Parisienne de 27 ans, souffrait d’épuisement professionnel. Avec son compagnon Ben, 32 ans, ils ont fait le choix de tout quitter pour aller vivre à Phnom Penh, la capitale du Cambodge où ils s’apprêtent à ouvrir leur salon de thé. À l’âge où beaucoup rêvent d’un emploi stable, eux ont décidé de devenir entrepreneurs à 10 000 km de la France. Et avec un budget restreint : à peine 30 000 euros. Malgré la barrière de la langue, parviendront-ils à mener à bien leur projet dans ce pays si différent du nôtre ?

Il aurait pu se contenter des revenus du gîte et de la salle de paintball qu’il possède à Albi (Tarn). Mais Benjamin, 29 ans, est un entrepreneur dans l’âme. Et il est bien décidé à faire fortune au Costa Rica, pays réputé pour être l’un des plus heureux au monde ! Avec sa femme Marine, 27 ans et leur bébé de 9 mois, ils s’apprêtent à s’y installer. Benjamin prévoit de créer plusieurs entreprises dans ce pays paradisiaque dont l’économie est l’une des plus riches d’Amérique Centrale grâce au tourisme. Mais l’herbe y sera-t-elle réellement plus verte qu’en France ?