"Enquête Exclusive - Boeing, enquête sur la chute d’un géant" dimanche 15 juin 2025 sur M6

Dimanche 15 juin 2025 à 23:10 sur M6, Bernard de la Villardière vous proposera un numéro inédit du magazine "Enquête Exclusive" consacré à la chute de Boeing, un géant de l'aviation.

Un Boeing 787 d’Air India s’est écrasé jeudi 12 juin à Ahmedabad (Inde) avec 242 personnes à bord. Il venait de décoller, destination Londres. Alors que l’enquête est ouverte sur l’origine de la catastrophe, ce drame replonge Boeing dans une spirale infernale.

Depuis des mois, les incidents et les drames se multiplient : portes qui s’arrachent en plein vol, câbles défectueux, systèmes de dégivrage à l’origine d’accidents mortels. Boeing accumule les défaillances. « Ces avions, je ne peux pas dire qu’ils sont sûrs », confie Sam Mohawk, inspecteur qualité sur la ligne du 737 MAX.

Dans les usines de Seattle (Washington-États-Unis), c’est l’omerta. Les employés parlent sous couvert d’anonymat : intensification des cadences, procédures de contrôle contournées, pièces défectueuses réintégrées dans la production. « Pendant 15 ans, j’ai alerté sur les problèmes. Ils m’ont mis au placard », témoigne Merle Meyers, ancien inspecteur qualité. Les vétérans expérimentés ? Licenciés par milliers. La formation des nouveaux employés ? Réduite à peau de chagrin. Résultat : 1 600 exemplaires du 737 MAX pourraient encore présenter des défaillances.

Des avions ont été interdits de vol, la direction de la société a été mise en accusation par des commissions d’enquête du Congrès américain et elle est aujourd’hui ouvertement mise en cause par des pilotes qui avouent leur angoisse de piloter certains de ses avions.

La marque américaine, autrefois symbole d’excellence et de sécurité, est sous le feu des critiques. Faut-il avoir peur de voler dans un Boeing ? Que s’est-il passé pour que cet avionneur autrefois champion devienne le mouton noir de l’aviation mondiale ?

Pour Enquête Exclusive, le réalisateur et journaliste Gary Grabli a sillonné les États-Unis jusqu’à Seattle, siège du constructeur aéronautique. Il a filmé des pilotes et suivi le combat des proches des victimes. Il a recueilli le témoignage de salariés et de lanceurs d’alerte qui, aujourd’hui encore, dénoncent les malfaçons et négligences dont ils sont témoins en interne. L’entreprise serait principalement motivée par l’appât du gain.

Cette enquête a révélé comment, dans la précipitation à contrer la concurrence d’Airbus, l’entreprise a lancé sur le marché le 737 MAX, un avion dont les défauts de conception étaient présents dès l’origine.