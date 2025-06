"66 Minutes" dimanche 15 juin 2025 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 15 juin 2025 à partir de 17:20, Kareen Guiock Thuram vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine "66 minutes". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

17:20 66 Minutes



Cambriolages : la technologie au service de votre sécurité

En France, un cambriolage à lieu toutes les trois minutes. De quoi pousser de plus en plus de particuliers à s’équiper, se protéger. Et pour certains, se barricader. Alarmes, caméras de vidéo-surveillance, portes blindées ou encore caméras thermiques, ce marché de la sécurité génère plus d’un milliard d’euros par an. Aujourd’hui 20 % des Français possèdent un objet connecté pour surveiller leur logement. 9 % paient un abonnement de télésurveillance. On estime qu’ils seront 50 % en 2028…

Dans les grandes enseignes aux rayons toujours plus vastes et aux prix toujours plus variés, les clients sont de plus en plus nombreux à venir s’équiper, notamment avant des départs en vacances. D’autres misent sur des équipements encore plus poussés, non plus pour dissuader les cambrioleurs d’agir mais bien pour les en empêcher ! Comme ce « canon à son » qui émet des fréquences permettant de neutraliser un individu ou encore à cette « alarme lacrymogène ».

Home-jackings, cambriolages : la bataille contre les malfaiteurs fait rage et la guerre est déclarée pour mettre la main sur ce juteux marché de la sécurité.

Restaurants : ils partent sans payer !

Partir d’un restaurant sans payer… Cette grivèlerie, surnommée « resto basket », est un délit de plus en plus courant. Un tiers des restaurants, cafés ou bars en sont, en effet, victimes chaque année en France. Des clients malhonnêtes profitent d’une salle bondée ou d’une inattention pour s’enfuir. Et bien souvent, ce sont les serveurs qui paieront l’addition pour leur « étourderie » ! Une pratique illégale, mais imposée par les directeurs d’établissements. Vous verrez comment les restaurateurs tentent de riposter. Nous avons notamment suivi une restauratrice, plusieurs fois visée par ces arnaques. Elle publie désormais la photo des voleurs sur les réseaux sociaux…

Enquête sur un fléau qui menace les restaurateurs.

Shein : les secrets du numéro 1 de vos achats

Souvent sous le feu des critiques, Shein est devenue l’enseigne de mode où les Français ont le plus dépensé en 2024. Le géant chinois a détrôné la plateforme lituanienne de seconde main Vinted, le leader depuis 2020. Les consommateurs adhèrent mais Shein fait débat… Avec ses vêtements à très bas prix et une offre sans cesse renouvelée, l’enseigne contribue à imposer des conditions de travail qui lui valent d’être accusée par plusieurs ONG de non-respect des droits de l’Homme. En plus, elle propose des produits dont qui utilisent des matériaux et des substances possiblement dangereuses pour la santé. Par ailleurs, l’exportation à travers la planète a évidemment un fort impact environnemental. Face à ces polémiques, Shein nous a exceptionnellement ouvert les portes de ses usines chinoises. Enquête sur un modèle à prix cassés et au succès controversé.

18:40 66 Minutes Grand Format

Restau, disco, dodo : la vie au camping « tout compris »

La saison des campings est lancée ! Un établissement 5 étoiles nous a ouvert ses portes. Situé à Portiragnes, près du Cap d’Agde (Hérault), ce camping, ouvert depuis cinquante ans, attire chaque été des dizaines de milliers de vacanciers. La clé du succès ? Un site exceptionnel de 18 hectares sur la côte méditerranéenne, un parc aquatique, des activités sportives, des animations chaque soir. Mais surtout des hébergements pour tous les budgets : de 250 à 4 000 euros la semaine.

Comment divertir les familles tous les jours et proposer des repas concoctés avec les légumes cultivés dans le camping ? Comment les équipes préparent le lancement de la haute saison ?

Vous verrez que les défis ne manquent pas !