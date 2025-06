"C dans l'air" jeudi 19 juin 2025, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce jeudi 19 juin 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Depuis le début de la guerre entre Israël et l'Iran, les frappes ont officiellement fait 224 morts en Iran, et 24 morts côté israélien. "Les civils iraniens et israéliens "ne doivent pas payer le prix d'actions militaires "irresponsables", a indiqué dans un communiqué hier Amnesty international. Aujourd'hui, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a appelé "à la retenue, à la désescalade, à l'arrêt des frappes des deux côtés et au retour des négociations".

Chirinne Ardakani, avocate et militante pour les droits humains, appelle à un rassemblement aujourd'hui, devant le Panthéon, à Paris, contre la guerre, pour préserver les vies civiles, des Israéliens comme des Iraniens, sous le slogan "Ni Khamenei, ni Netanyahu". Avocate de la prix Nobel de la Paix Narges Mohammadi, et de Cécile Kohler, elle nous dira comment elle réagit aux bombardements en cours. Que ressentent les Iraniens, est-il possible de communiquer avec les habitants sur place ? Quelle est son niveau d'inquiétude pour les prisonniers et otages ? Qu'attend-elle de la Communauté internationale ? Et plus largement, quel avenir pour la société iranienne?

Les experts invités :

Laurent Valdiguié, grand reporter à Marianne.

Alain Bauer, professeur de criminologie au CNAM.

Audrey Goutard, grand reporter à France Télévisions, spécialiste des faits de société.

Marine Allali, avocate pénaliste au Cabinet Seban, directrice du pôle Aide aux victimes.

Le thème de l'émission :

Affaire Grégory : un nouvel interrogatoire...

L'affaire du petit Grégory rebondit. Plus de quarante ans après la découverte du corps du petit garçon, ligoté, dans la Vologne, en octobre 1984, l'un des plus grands faits divers français pourrait prendre un nouveau tournant. Jacqueline Jacob, la grand-tante de l'enfant, va de nouveau être auditionnée par les juges d'instruction de la cour d'appel de Dijon, en vue de sa possible mise en examen pour "association de malfaiteurs criminelle", a annoncé mercredi le procureur général de la cour d’appel de Dijon, Philippe Astruc. Jacqueline Jacob avait déjà été suspectée depuis qu'une expertise en graphologie l'avait désignée comme l'autrice d’une lettre anonyme menaçante adressée en 1983 aux parents du petit Grégory. Interpellée avec son époux en 2017, elle avait gardé le silence lors de son audition et avait été mise en examen avec son mari pour "enlèvement et séquestration suivie de mort". Mais un vice de forme avait, à l'époque, fait échouer les poursuites. L'avocat des époux Jacob a botté en touche, estimant qu'il s’agit d’une "non-information". L'affaire, qui hante la famille Villemin et qui a déjà causé le suicide du juge Lambert en 2017, va-t-elle cette fois-ci se conclure ?

L'affaire du petit Grégory n'est pas la seule à hanter la justice. Celle d'Inass Touloub, surnommée la "martyre de l'A10", depuis la découverte de son corps d'enfant mutilé en 1987, le long d'une autoroute du Loir-et-Cher, offre un panorama des dysfonctionnements de la justice. Les enquêteurs ont d'abord mis des années à retrouver les parents de la victime. Arrêtés en 2018, ils ont été mis en examen pour "tortures ou actes de barbarie sur mineur de 15 ans", mais ont depuis été relâchés sans la moindre date de procès à l'horizon. En cause, un débat judiciaire entre le parquet, les juges d'instruction et les avocats sur les qualifications du crime et la volonté réelle de tuer la petite fille. Depuis des années, les différents partis se renvoient la balle tandis que les suspects vieillissent : ils sont aujourd'hui âgés de plus de 70 ans. Dernier épisode en date, cette lettre envoyée début 2025 par les juges d'instruction de la cour d'appel d'Orléans à la chancellerie, et expliquant ne pas pouvoir organiser de procès avant 2027 à cause du manque de moyens de la justice.

Fin mai, c'est le procès Le Scouarnec qui a connu son dénouement. Après trois mois d'audience, le pédocriminel de 74 ans, a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour près de 300 agressions sexuelles, dont certaines sur des mineurs, commises entre 1989 et 2014, dans l'exercice de ses fonctions de chirurgien. Mais les victimes s'inquiètent désormais que cette affaire hors-norme disparaisse des radars. Là où l'affaire des viols de Mazan a débouché sur une proposition de loi modifiant la définition pénale du viol et l'affaire de Bétharram sur des inspections de la part de l'Éducation nationale, l'affaire Le Scouarnec n'a quasiment pas donné lieu à des réactions politiques. Un collectif de victimes exhorte désormais les responsables politiques et l'ordre des médecins à s’engager pour des mesures fortes contre la pédocriminalité en milieu médical : "Ce procès n’est pas seulement celui d’un homme, c’est le procès d’un système, celui de défaillances institutionnelles en série, de complicités passives, d’alertes ignorées", ont-ils dénoncé. Elles demandent désormais une commission interministérielle et des mesures politiques, notamment pour empêcher les agresseurs sexuels d'exercer dans le domaine médical.

L'affaire du petit Gregory va-t-elle rebondir avec l'audition de sa grand-tante ? Comment expliquer la lenteur de la justice dans l'affaire de la petite martyre de l'A10 ? Et pourquoi les victimes de Joël Le Scouarnec dénoncent-elles l'inaction des personnalités politiques ?

