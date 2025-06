"Sept à Huit" dimanche 22 juin 2025 sur TF1, sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 22 juin 2025, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:05 sur TF1.

17:05 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

La fête est dans le pré !

Circuit en pleins champs ou cabaret à la ferme, c'est l'été et la fête est dans le pré.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Immersion dans les Alpilles

Les Alpilles, un concentré de Provence. Comment la région cultive son image de carte postale pour attiter les touristes.

La guerre des Chefs à Las Vegas

4.000 restaurants, et des cuisiniers français qui tentent de s'y faire une place.

19:30 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara :

Paul Pogba face aux épreuves

À 32 ans, Paul Pogba, l'ancien champion du monde de football, s'exprime pour la première fois à la télévision sur sa condamnation pour dopage qui l'a éloignée des terrains en 2023.

Dans ce Portrait, il aborde également la tentative d'extorsion dont il a été victime en mars 2022 et ses relations avec son frère Mathias, impliqué dans cette affaire et condamné à 3 ans de prison.

À travers cet entretien, Paul Pogba partage sa résilience et sa reconstruction auprès de sa famille, ce qu'il a appris de ces épreuves et répond à la question d'un potentiel retour dans un club à la saison prochaine.