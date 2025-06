"66 Minutes" dimanche 22 juin 2025 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 22 juin 2025 à partir de 17:20, Kareen Guiock Thuram vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine "66 minutes". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes" explore l'actualité de la semaine avec des reportages sur des faits divers, des phénomènes de société ou des événements de l'actualité internationale.

17:20 66 Minutes



Chez Colette, le bouchon paillote

C’est un rêve un peu fou que réalise un restaurateur de l’Hérault. Joël Ortiz est à la tête, depuis trente ans, de la Voile Bleue, une paillote mythique de la Grande-Motte. Son nouveau défi : ouvrir cet été un bouchon lyonnais sur la plage. Quenelles, tripes et saucisson brioché à déguster en bord de mer. Pas banal ! D’autant que Joël Ortiz a seulement six semaines pour tout créer. Comment vont-ils, avec son fils Lucas, aménager le site, recruter l’équipe, établir une carte généreuse ? Et faire de ce nouveau lieu une attraction ? 66 Minutes était à l’ouverture de Chez Colette le weekend dernier. Immersion dans un bouchon lyonnais, les pieds dans l’eau.

Guinguettes et villages : la France en fête

Cet été, vous ferez peut-être la fête à la campagne. Les banquets, bals, et autres guinguettes séduisent de nouveau, loin des discothèques et bars branchés des centres-villes. Les villages attirent une nouvelle génération de citadins, en quête d’authenticité et de tradition. Des “rois de la fête” transforment, un peu partout en France, de petites communes en impressionnants lieux de célébrations. La star de cette ruralité branchée : Patrick Sébastien. L’ancienne vedette de la télévision anime désormais le cœur des villages. Plongée dans une France en fête.

18:40 66 Minutes Grand Format

Dallas : son univers incoupçonnable

Oubliez les clichés "années 80’" de la série télévisée à succès ! Dallas 2025 a troqué son image de cowboys pour celle d'une métropole explosive. Propulsée de l'ombre à la lumière, cette ville est devenue un épicentre économique et culturel. Parmi les 1,3 millions d'habitants de la 3ème ville du Texas (derrière Houston et San Antonio), 2 000 Français ont planté leur drapeau, attirés par un dynamisme économique sidérant : +75% de millionnaires en seulement dix ans ! Certains audacieux ont décidé de tout plaquer pour embrasser leur rêve américain au format XXL. Ils sont chef-cuisinier, coiffeur, étudiant ou artisan : ces français savourent aujourd'hui leur vie de rêve sous la bannière étoilée.