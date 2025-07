"C dans l'air" jeudi 3 juillet 2025, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce jeudi 3 juillet 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce jeudi 3 juillet 2025, Caroline Roux reçoit François Gemenne, spécialiste du changement climatique et co-auteur du sixième rapport du GIEC.

17:45 "C dans l'air"

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Vincent Hugeux, journaliste spécialiste des enjeux internationaux, enseignant à Sciences Po.

Général Dominique Trinquand, ancien chef de la mission militaire française auprès de l’ONU.

Patricia Allémonière, grand reporter, spécialiste des questions internationales.

David Rigoulet-Roze, chercheur associé à l’IRIS, rédacteur en chef de la revue Orients stratégiques.

Noémie Kohler (en duplex), sœur de Cécile Kohler détenue en Iran.

Le thème de l'émission :

Le sort des otages français en Iran continue de susciter une vive inquiétude. Cécile Kohler et son compagnon Jacques Paris, arrêtés à la fin d’un voyage touristique en mai 2022, ont été inculpés hier par la justice iranienne pour "espionnage au profit du Mossad", "complot contre le régime" et "corruption sur terre", des chefs d’accusation passibles de la peine de mort. Des accusations chacune passible de la peine de mort.

Une "diplomatie des otages", selon les termes utilisés par la diplomatie française, a son paroxysme, quelques jours après les frappes américaines et israéliennes en Iran. La République islamique, profondément affaiblie et humiliée militairement depuis la "guerre des douze jours", mène actuellement une vague de répression sévère, notamment contre des ressortissants étrangers, arrêtés dans différentes provinces du pays, au motif qu’ils coopéraient avec l’Etat hébreu.

Le 23 juin dernier, un bombardement israélien a visé la prison d’Evin, à Téhéran, où étaient détenus les deux Français. Le raid a fait 79 morts. Après dix jours d’inquiétude, une visite consulaire a permis hier d’obtenir la preuve que Cécile Kohler et Jacques Paris sont toujours en vie. Un soulagement de courte durée pour leurs proches avant l’annonce officielle des charges. Jean-Noël Barrot, le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, a exigé, ce jeudi, "la libération immédiate et inconditionnelle" du couple.

Le Quai d’Orsay a également affirmé son engagement en faveur de la libération d’un autre ressortissant français détenu à l’étranger : le journaliste Christophe Gleizes, arrêté en 2024 et condamné dimanche dernier à sept ans de prison en Algérie pour « apologie du terrorisme ». Cette condamnation intervient dans un contexte diplomatique extrêmement tendu entre Paris et Alger. Mardi, la France a appelé les autorités algériennes à faire preuve de « responsabilité et d’humanité » après la confirmation en appel de la condamnation de Boualem Sansal à cinq ans de prison. La diplomatie française espère une grâce présidentielle qui permettrait la libération de l'écrivain franco-algérien, âgé de 75 ans et souffrant de problèmes de santé.

Face à cette escalade — renvoi de diplomates, refus d’expulser des ressortissants algériens visés par des OQTF — certains s’interrogent : l’Algérie a-t-elle adopté une forme de diplomatie des otages, à l’image de celle pratiquée par l’Iran ? Et quelles sont les conditions de détention de Cécile Kohler et Jacques Paris ? Pourquoi ces accusations maintenant ?

Enfin, dans C dans l'air, retour sur un angle encore largement ignoré des crimes russes en Ukraine : les violences sexuelles infligées à des hommes, civils ou prisonniers dans les zones occupées. Un sujet encore tabou, autant pour la communauté internationale que pour la société ukrainienne. Le journaliste de C dans l'air Théo Maneval a recueilli un témoignage rare et bouleversant.

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.