"C dans l'air" samedi 12 juillet 2025, sommaire et invités reçus par Lorrain Sénéchal sur France 5

Lorrain Sénéchal vous donne rendez-vous ce samedi 12 juillet 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de "C dans l'air".

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Lorrain Sénéchal reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité.

Ce samedi 19 avril 2025, Lorrain Sénéchal recevra : Sylvie Alem, viticultrice, présidente de la Cave Coopérative de Monbazillac.

Les caves coopératives, qui produisent aujourd'hui la moitié du vin français, sont en pleine tourmente : recul de la consommation, pressions douanières, aléas climatiques... Le secteur tire la sonnette d'alarme.

17:45 "C dans l'air"

Lorrain Sénéchal décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts.

Les experts invités :

Didier Arino, directeur général du cabinet d’études Protourisme.

Leslie Rival, secrétaire générale de d’Alliance France Tourisme.

Sandra Hoibian, directrice générale du CRÉDOC.

Frédéric Denhez, journaliste, spécialiste des questions environnementales à Marianne.

Le thème de l'émission :

Tourisme : pourquoi la France décroche ?

La France n'est plus le leader mondial du tourisme ». C'est en ces termes qu'Alliance France Tourisme déplore la quatrième place de l'Hexagone dans le classement des destinations générant le plus de dépenses. Avec 71 milliards d’euros de recettes l’an dernier, la France se place dorénavant loin derrière les 126 milliards de l’Espagne... qui a pourtant eu moins de visiteurs.

Car avec cent millions de touristes en 2024, notre pays reste bien la destination la plus prisée au monde. Mais les visiteurs ne restent pas longtemps, et donc dépensent moins. La France est considérée comme un « pays étape » pour bon nombre de touristes, beaucoup n'y passant meême qu'une seule nuit. Alliance France Tourisme souligne donc qu'il est temps de rénover le parc hôtelier, que ce soit dans le tourisme de luxe, ou dans l'offre low-cost, trop peu qualitative.

Certains coins de France subissent en tout cas un sur-tourisme qui pose problème. C'est le cas dans les Calanques de Marseille ou à Étretat, où la fameuse aiguille peinte par Monnet est chaque jour photographiée par des centaines de touristes, et encore plus depuis que la série Lupin y a été tournée. Avec les réseaux sociaux, l'afflux de photographes amateurs au bord des falaises constitue même un danger. Avec l'érosion, les éboulements sont plus fréquents. Plusieurs personnes sont décédées ces dernières années.

Pendant ce temps, le Louvre attend sa rénovation promise par Emmanuel Macron. Une deuxième entrée devrait être aménagée, et La Joconde devrait avoir sa propre salle. Mais dans ces temps budgétaires incertains, trouver un milliard pour ce projet n'est pas simple. Stéphane Bern appelle toutefois à ne pas trop couper dans le budget du patrimoine, rappelant que c'est lui, en partie, qui amène à la France ses visiteurs.

Alors, comment l'Hexagone peut-il s'améliorer sur le tourisme ? Comment réguler les sites sur-fréquentés ? La rénovation du Louvre annoncée par Macron est-elle trop ambitieuse ?

