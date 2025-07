"C dans l'air" samedi 19 juillet 2025, sommaire et invités reçus par Lorrain Sénéchal sur France 5

Lorrain Sénéchal vous donne rendez-vous ce samedi 19 juillet 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Ce samedi 19 juillet 2025, Lorrain Sénéchal recevra : Marie Jégo, journaliste spécialiste de la Russie au Monde, ancienne correspondante à Moscou.

Alors que l’Union européenne a adopté un 18e paquet de sanctions contre Moscou, avec notamment l’abaissement du prix plafond imposé au pétrole russe exporté, ces nouvelles mesures visent à accentuer la pression économique sur le pays.

Vendredi 20 juin, au Forum économique de Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine a reconnu le risque d’"une stagnation et même une récession". L’économie russe montre des signes de ralentissement : inflation persistante, croissance en berne. L’économie russe est-elle en train de fléchir ? Quel est l’impact réel des sanctions aujourd’hui ?

17:45 "C dans l'air"

Les experts invités :

Alix Bouilhaguet, éditorialiste politique à France Info TV.

Brice Teinturier, directeur général d’IPSOS BVA.

Christophe Ramaux, économiste, maître de conférences à l’université Paris I.

Anne de Guigné, grand reporter économie au Figaro.

Le thème de l'émission :

Le Premier ministre se donne "deux mois" pour mettre un point final à son plan de rigueur budgétaire présenté cette semaine, sur lequel les oppositions le menacent de censure. « Il y aura probablement toutes sortes de prises de parole pour préciser, affiner, répondre. On a deux mois devant nous pour que ce plan trouve son achèvement", a expliqué ce samedi le chef du gouvernement, sous le feu des critiques depuis qu’il a dévoilé son projet de budget 2026.

Car si Emmanuel Macron estime que le budget présenté par François Bayrou a "la vertu du courage, de l’audace et de la lucidité", le Rassemblement national, La France insoumise, les écologistes et les socialistes demandent au Premier ministre de "revoir sa copie", sans quoi il sera censuré. Parmi les soutiens du gouvernement, les Républicains et Horizons en tête, entendent eux aussi faire bouger certains curseurs et peser sur les négociations à venir. Les syndicats, eux, entrent déjà en résistance. La CGT et Force ouvrière annoncent des mobilisations dès la rentrée, tandis que la CFDT juge certaines mesures " inacceptables".

Dans un entretien accordé à nos journalistes, la secrétaire générale de la CFDT, Marylise Léon, réaffirme son soutien à la taxe Zucman, qui viserait à faire davantage contribuer les hauts revenus à l'effort national. Elle dénonce par ailleurs les propositions de François Bayrou, qualifiées de "profondément injustes et inéquitables".

Parmi les mesures les plus controversées : l’instauration d’une "année blanche", la suppression de deux jours fériés, la transformation de l’abattement fiscal de 10 % sur les pensions de retraite en un abattement forfaitaire de 2 000 euros, ou encore la monétisation de la cinquième semaine de congés payés. Cette dernière, confirmée mardi par la porte-parole du gouvernement, offrirait aux salariés la possibilité d’échanger une semaine de congé contre une rémunération supplémentaire — une idée qui passe mal auprès des syndicats.

Ce plan de rigueur, censé réduire le déficit et contenir la dette, pourrait bien devenir un test politique majeur pour François Bayrou. D’autant que, selon un sondage Odoxa - Backbone Consulting pour Le Figaro, 87 % des Français estiment que ce budget nuira à leur pouvoir d’achat, et 78 % déclarent ne pas faire confiance au Premier ministre pour redresser les finances publiques.

