"Indices" : L'affaire Troadec à revoir sur T18 mardi 22 juillet 2025

Mardi 22 juillet 2025 à 20:35, T18 rediffusera un numéro de la série documentaire "Indices" qui reviendra sur l'affaire Troadec dont quatre membres de la famille ont été tués pour une histoire d'héritage.

Face à un crime, une seule solution pour les enquêteurs : faire parler les indices. Le crime parfait n'existe pas. Agression, enlèvement, meurtre, le responsable laisse toujours des traces derrière lui, aussi infimes soient-elles.

Ces indices, c'est aux enquêteurs de les recueillir et de les faire parler, grâce aux experts de la police technique et scientifique. Un travail de fourmi long et minutieux, essentiel pour faire la lumière sur les affaires les plus complexes.

À travers les témoignages d'experts, mais aussi de proches des victimes, Indices redéroule le fil d'enquêtes criminelles peu communes, pour que nous puissions enfin comprendre comment elles ont été résolues.

Massacrés pour un faux trésor : l'affaire Troadec

Le 23 février 2017, les gendarmes sont informés de la disparition de Brigitte Troadec, de son époux Pascal, et de leurs deux enfants, Sébastien et Charlotte, âgés de 21 et 18 ans.

Les premières investigations à leur domicile permettent de découvrir des indices inquiétants : des micro-traces de sang, rapidement identifiées comme appartenant à tous les membres de la famille.

Dans cette enquête criminelle hors normes, les gendarmes vont devoir utiliser chaque indice et faire appel à leurs meilleurs experts pour retrouver le coupable de ce quadruple meurtre.