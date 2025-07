"C dans l'air" mardi 29 juillet 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Axel de Tarlé

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce mardi 29 juillet 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Ce mardi 29 juillet 2025, Axel de Tarlé recevra : Gilles Kepel, professeur émérite des universités, spécialiste du Moyen-Orient.

Il reviendra sur les enjeux de l’initiative franco-saoudienne à l’ONU ainsi que sur la situation à Gaza et en Cisjordanie.

17:45 "C dans l'air"

Les experts invités :

Didier Arino, directeur du cabinet Protourisme à Bordeaux.

Laurence de Nervaux, sociologue, directrice générale chez Destin Commun.

Arnaud Mattéoli, journaliste à francetv sport.

Anne-Laure Bonnet, journaliste sportive.

Le thème de l'émission :

La fête a été totale dans les rues de Paris pour la dernière étape du Tour de France, ce dimanche 27 juillet. Dans une ambiance digne des plus grandes heures du cyclisme, les pavés parisiens ont vu défiler les coureurs, acclamés par une foule dense et vibrante. Avec un itinéraire inédit sur la butte Montmartre, un an après l'euphorie collective du 3 août 2024 lors des JO de Paris, le quartier a accueilli des milliers de passionnés ou de néophytes venus crier, chanter, célébrer… Un final spectaculaire qui vient conclure une édition saluée de toutes parts, avec des records de vitesse de la part des coureurs et un incroyable succès populaire le long du parcours — mais pas seulement.

Pour la première fois de son histoire, la Grande Boucle a rassemblé 45 millions de Français devant les écrans, soit 70 % de la population de plus de quatre ans. Dimanche, 8,7 millions de personnes ont même suivi la dernière étape.

Le Tour de France, comme les JO l’an dernier, a explosé les records de spectateurs. Mais comment expliquer un tel succès ? Un an après la ferveur, quel bilan peut-on tirer des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 ? Équipements sportifs, infrastructures, entreprises… Les Jeux ont-ils tenu leurs promesses ?

Les équipes de C dans l'air sont allées en Seine-Saint-Denis, département le plus pauvre de France, où ont été réalisées la plupart des nouvelles constructions de l’édition : le village olympique, le village des médias, le centre aquatique olympique ou encore plusieurs ouvrages d’art. Que sont-ils devenus ? Enfin, après la magie de ces compétitions sportives, la pratique sportive s’est-elle réellement développée en France ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.