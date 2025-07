"Reportages découverte" samedi 2 août 2025 sur TF1 : « Ils font tous la foire » (vidéo)

Samedi 2 août 2025 à 13:40 dans "Reportages découverte", TF1 rediffusera « Ils font tous la foire », un document réalisé par Pierre Gault.

Chaque année, les grandes foires françaises attirent des centaines de milliers de curieux et passionnés. Au cœur de ces fourmilières, il y a ceux pour qui la foire est plus qu’un rendez-vous. Inventeurs, éleveurs et camelots… tous jouent gros lors de ces quelques jours d'exposition. Un chiffre d'affaires pour certains, la quête d’un titre prestigieux pour d'autres.

Dans cet univers très concurrentiel, ces professionnels vont devoir user de leur bagou et surmonter la pression pour se démarquer.

Didier est l’un des plus anciens démonstrateurs de France. Avec sa femme, il sillonne les foires depuis 40 ans avec un seul produit dans ses cartons : la feuille de cuisson réutilisable. “Dans le métier, on dit que c’est un produit avec lequel il n’y a pas de “renou”. C’est-à-dire aucune arnaque, aucun retour négatif. Les clients sont tous conquis !”. A 66 ans, Didier s'apprête à raccrocher. Le camelot souhaite transmettre l’entreprise familiale à son fils, Benjamin, à qui il a tout appris. A l’occasion de la foire de Marseille, le jeune homme va devoir faire ses preuves et montrer à son père qu’il a les épaules pour lui succéder. “Il faut que j’assure” confie-t-il. “Mes parents se sont battus durant toute leur carrière pour se faire une clientèle. Si au bout de deux ans, je fais tout capoter, je gâche leur travail”.

Philippe et Thibault s’apprêtent eux à vivre leur première foire. Après avoir quitté leur emploi d’ingénieur, ces deux toulousains ont mis au point un produit unique au monde : un tee-shirt anti-noyade. Après un an de développement, Philippe et Thibault misent tout sur la foire de Paris, la plus grande foire d’Europe, pour lancer leur produit. Un immense défi ! Car aucun des deux inventeurs n’a une expérience dans la vente. “C’est un sacré challenge” explique Philippe. “Nous, on vient plutôt du côté produit. Le vendre comme ça en direct à des clients, c’est quelque chose de nouveau pour nous. Donc il va falloir qu’on apprenne vite”.

Sarah fait elle aussi ses premiers pas dans les foires. Depuis quelques semaines, la jeune femme de 23 ans se forme au métier de démonstratrice auprès de Jean Christophe. Une figure incontournable chez les camelots qui écume les foires depuis 29 ans ! Son secret pour perdurer : vendre le bon produit au bon moment. Cette année, il a mis la main sur un exfoliant qui enlève les peaux mortes. “Un produit révolutionnaire” qu’il aimerait écouler durant toute la saison. Mais encore faut-il avoir une bonne vendeuse à ses côtés ! Sarah a seulement quelques foires pour prouver à son mentor qu’elle a toute sa place dans ce milieu très masculin. “Si je perds de l’argent sur trois ou quatre foires, Sarah va devoir chercher un autre métier” explique Jean Christophe.

Dans leur élevage situé à Serzy et Prin dans la Marne, Mickael et Nicolas se préparent eux à participer au concours général du salon de l’agriculture à Paris. Une première dans leur carrière ! Si les frères ont été sélectionnés, c’est grâce à leur taureau charolais d’une tonne sept : Oural. “Plus jeunes, on regardait les champions et ça donnait l’espoir un jour de réussir” raconte Nicolas. “Être le meilleur animal de France, ce serait la consécration d’une vie en fait !” poursuit son frère. De la préparation de leur taureau en passant par le convoi exceptionnel jusqu’à la porte de Versailles et au défilé devant un jury exigeant, nous allons suivre l’aventure de ces deux éleveurs. Oural obtiendra-t-il la récompense tant espérée ?