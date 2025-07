"Vive le camping" : road trip en camping-car en Corse, samedi 2 août 2025 sur 6ter

Samedi 2 août 2025 à 21:10, Elodie Gossuin vous proposera de revoir sur 6ter un numéro du magazine "Vive le camping" : « Corse : road trip en camping-car ».

Élodie Gossuin nous entraîne dans un road trip à travers la Corse, du port de Bastia aux plages de Bonifacio, en passant par les montagnes de Corte.

Avec ses 3 millions de touristes par an, la Corse est l’une des destinations les plus prisées des Français. Entre ses plages de sable fin uniques et ses paysages montagneux d’exception, l’île dispose de nombreux atouts pour séduire toutes les générations.

Clémentine, cheffe d’entreprise de 38 ans, a choisi de partir avec son mari et ses deux enfants dans le nord de la Corse avec le camping-car de ses rêves. Au programme : visite du désert des Agriates, quasiment inaccessible en voiture et découverte de la culture locale à travers les produits artisanaux. Avec Clémentine et sa famille, embarquons pour des vacances entre émerveillement et « grosses galères », qui ne seront pas de tout repos !

Ambiance bien différente pour Meïkyu, son frère Chrystallèn et leurs amis. Pour ce groupe de copains habitués des vacances itinérantes, voyage en van rime avec camping sauvage. Ils ont deux objectifs : découvrir les sites naturels exceptionnels de l’île de Beauté et offrir le meilleur des anniversaires à Chrystallèn qui fête ses 30 ans. Ils ont choisi d’explorer tout le sud de la Corse. Entre sensations fortes et paysages à couper le souffle, cette petite bande va nous faire partager ses vacances en van.

Nous suivrons également Erica et Mélody, belles-sœurs depuis seulement un an. Elles voyageront avec leurs deux enfants dans la région de Porto-Vecchio. Elles se connaissent très peu et comptent bien sur ces vacances en van pour se découvrir. L’objectif de cette semaine : offrir un séjour inoubliable à Tiana et Farel, tous les deux âgés de 3 ans et demi. Mais à deux femmes et deux enfants dans un espace réduit, les liens tissés pendant le voyage seront-ils suffisants pour supporter la promiscuité de la vie en van ?