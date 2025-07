"C dans l'air" jeudi 31 juillet 2025, les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce jeudi 31 juillet 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Axel de Tarlé reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce jeudi 31 juillet 2025, Axel de Tarlé reçoit Arnaud Aymé, spécialiste des transports chez Sia.

La compagnie Ryanair annonce une réduction de 13 % de ses capacités en France cet hiver, entraînant la suppression de 25 lignes et l’arrêt de ses opérations dans trois aéroports régionaux : Bergerac, Brive et Strasbourg. Cette annonce tombe comme un coup de massue pour l’aéroport de Bergerac, en Dordogne, où Ryanair représente à elle seule 80 % des vols. En cause : la hausse de la taxe de solidarité sur les billets d’avion, qui a augmenté de 2,63 € à 7,40 € pour les vols intérieurs et européens. Dans un communiqué publié mercredi 30 juillet, la compagnie low cost met en garde le gouvernement français, estimant que « cette taxe astronomique rend la France moins compétitive par rapport à d’autres pays de l’Union européenne comme l’Irlande, l’Espagne ou la Pologne ».

Derrière la question des taxes, d'autres sujets de crispation émergent pour les passagers : les frais liés aux bagages et l’absence d’uniformisation des dimensions des valises. Pour éviter de payer jusqu’à 90 € une simple valise, certains contournent le système en envoyant leurs bagages via Vinted ou Chronopost. Une pratique illégale, mais de plus en plus répandue. Les dimensions des bagages deviennent aussi un casse-tête, car elles varient d’une compagnie à l’autre. Une harmonisation est attendue d’ici la fin de l’été 2025 : une taille unique pour les bagages à main, fixée à 40 x 30 x 15 cm.

Cette logique tarifaire à la carte s’étend bien au-delà de l’aérien et gagne désormais le rail : Ouigo facture à présent la deuxième valise. Sur la route, mode de transport privilégié des Français, le prix de l’essence recule, tandis que les péages restent inchangés, voire élevés. À l’approche de l’interdiction des moteurs thermiques programmée pour 2035, les Français demeurent hésitants face à l’achat d’un véhicule neuf.

Arnaud Aymé, spécialiste des transports chez Sia, analysera la suppression de trois dessertes Ryanair liée à la hausse des taxes sur les billets. Il décortiquera aussi les frais supplémentaires sur les bagages, les astuces des voyageurs et les règles autour des dimensions.

17:45 "C dans l'air"

Axel de Tarlé décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Frédéric Dabi, directeur général Opinion de l'Ifop.

Lou Fritel, reporter à Paris Match.

Valérie Gas, chef du service politique de RFI.

Lilian Alemagna, rédacteur en chef adjoint à Libération.

Le thème de l'émission :

Loi Duplomb, budget, retraites : ça chauffe pour l'exécutif !

Le dernier Conseil des ministres, ce mercredi, avant quelques jours de vacances, n’a pas marqué la fin des problèmes pour l’équipe de François Bayrou. Le Premier ministre en est bien conscient. Il devrait d’ailleurs ces prochaines semaines à négocier avec les différents groupes politiques les pistes d’économies qu’il a présentées à la mi-juillet, en vue du projet de loi de finances pour 2026. Un sommet de l’Himalaya, selon les mots qu’il utilise régulièrement pour décrire la difficulté de sa tâche.

La perspective, pour l’équipe gouvernementale, d’être renversée lors du vote du budget à l’automne est dans tous les esprits. Mais ce n’est pas la seule menace qui plane sur l’exécutif.

Le secrétaire général de Force ouvrière, Frédéric Souillot, a adressé mardi un courrier au Premier ministre. Il y dénonce les mesures envisagées dans le cadre du budget 2026 et annonce un préavis de grève allant du 1er septembre au 30 novembre 2025. Le troisième syndicat français a choisi de poser un jalon sans attendre la réunion de l’intersyndicale programmée pour le 1er septembre. Dans le même temps, la pétition lancée par les organisations syndicales pour dire "non au budget Bayrou" avait déjà récolté plus de 275 000 signatures mardi.

Parallèlement, depuis quelques jours, des appels à bloquer le pays à partir du 10 septembre se multiplient sur les réseaux sociaux. À l’origine de cette initiative : un collectif de citoyens baptisé "Bloquons tout ! Mobilisation 10 septembre", qui revendique son indépendance vis-à-vis des partis politiques et des syndicats.

Menacé par une rentrée sociale et un automne parlementaire à hauts risques, François Bayrou est également empêtré dans la contestation de la loi Duplomb. Dans une tribune publiée mardi dans Le Monde, des dizaines de scientifiques en appellent au Conseil constitutionnel pour rejeter cette loi qu’ils jugent "dangereuse pour la santé".

Hier, le Conseil national de l’Ordre des médecins (Cnom) a lui aussi pris position contre le texte, estimant dans un communiqué que "le doute n’est pas raisonnable" et que "les alertes ne peuvent être ignorées". "Nous déplorons l’écart persistant entre les connaissances scientifiques disponibles et les décisions réglementaires. Ce décalage compromet l’application effective du principe constitutionnel de précaution", écrit le Cnom, alors que la pétition contre la loi Duplomb a franchi, lundi, le cap des deux millions de signatures sur le site de l’Assemblée nationale.

Cette loi prévoit notamment la réintroduction de l’acétamipride, un puissant insecticide néonicotinoïde interdit en France depuis 2018 mais toujours autorisé ailleurs en Europe. Une mesure réclamée notamment par les producteurs de betteraves et de noisettes. Les journalistes de C dans l'air sont allés à leur rencontre, au cœur de la filière française de la noisette.

Avec une cote de popularité au plus bas dans les sondages, François Bayrou doit également faire face à des tensions internes, provoquées notamment par Bruno Retailleau et Rachida Dati, au sein même du gouvernement. Le chef du gouvernement a appelé ses ministres à éviter "les divergences".

