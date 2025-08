"Ça commence aujourd'hui" vendredi 1er août 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce vendredi 1er août 2025 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans un numéro besf of du magazine "Ça commence aujourd'hui".

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

Le pire et le meilleur ami au même moment

L'amitié est une force puissante qui peut nous élever au sommet de la joie ou nous plonger dans les abîmes du désespoir. Il arrive parfois, dans les méandres complexes des relations humaines, qu'une seule et même personne incarne ces deux extrêmes : le meilleur ami, celui qui nous soutient inconditionnellement, et le pire ennemi, celui qui nous blesse le plus profondément.

Cette dualité fascinante, où l'amour et la trahison coexistent, soulève des questions fondamentales sur la nature des liens qui nous unissent. Comment gérons-nous cette contradiction ?

Faut-il renoncer à une amitié qui nous fait du mal, même si elle nous apporte aussi tant de bonheur ?

Les invités de Faustine Bollaert viennent témoigner sur ce thème dans cette émission best of.