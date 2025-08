"Reportages découverte - Bretons, tout simplement", dimanche 3 août 2025 sur TF1

Dimanche 3 août 2025 à 14:50 dans "Reportages découverte", TF1 rediffusera « Bretons, tout simplement ! » un document réalisé par Caroline Diebold.

C’est l’une des régions préférées des Français : la Bretagne. Elle fascine par la beauté de ses côtes sauvages, ses paysages à couper le souffle et sa forte identité culturelle. Mais derrière la carte postale, se cache une autre Bretagne, plus authentique, celle de ces Bretons qui font souffler un vent de nouveauté sur leurs traditions.

Une équipe de "Reportages découverte" est allée à la rencontre de femmes et d’hommes qui, par amour pour leur région, se mobilisent pour mettre en valeur leur patrimoine naturel, leur histoire et leur culture.

Dans le sud du Finistère, sur le port du Guilvinec, Scarlette Le Corre est une figure incontournable. A 68 ans, cette femme marin-pêcheur continue de prendre la mer tous les matins pour relever ses filets de pêche et collecter aussi une vingtaine de variétés d’algues pour les transformer en recettes délicieuses. Mais à l’approche de la retraite, cette femme encore très énergique a décidé de passer progressivement la main à sa belle-fille, Estelle. Combien de temps faudra-t-il à Estelle pour être prête ? Scarlette acceptera-t-elle facilement de lâcher les rênes de sa petite entreprise ?

A Quimper, le jeune créateur Mathias Ouvrard a décidé de remettre au goût du jour un savoir-faire ancestral : la broderie bigoudène. Inspiré par les motifs et les techniques d’antan, Mathias veut faire briller la broderie bretonne sur les podiums. Le jeune styliste de 33 ans n’a que quelques mois pour préparer un défilé de mode à l’occasion du festival d’Arvor qui aura lieu au cœur de l’été à Vannes. Mathias a des centaines d’heures de travail devant lui. Sera-t-il prêt pour le Jour J ? Va-t-il conquérir le cœur du public avec ses nouvelles créations ?

Dans le Morbihan, Françoise et Didier Danet font tourner, avec leurs deux fils, l’une des crêperies les plus prisées du centre-ville de Vannes. Cette année, ces amoureux du patrimoine breton se lancent dans une aventure vertigineuse : rénover un manoir du XVIème siècle en très mauvais état. Objectif : le transformer d’ici l’été, en gîte de luxe et en école de crêpes. Entre retards et mauvaises surprises, le chantier s’annonce plus compliqué que prévu.

Dans les Côtes d’Armor, Nadia Fontaine, une institutrice de 43 ans, se glisse dans la peau d’une chevalière du Moyen-Âge et participe avec toute sa famille à l’un des Sons et Lumières les plus prisés de l’été breton, le spectacle de l’abbaye de Bon Repos, consacré à l’histoire de la Bretagne et entièrement réalisé par 350 bénévoles. Pour ce spectacle flamboyant, l’institutrice va devoir jongler entre les cavalcades, les grosses frayeurs et les imprévus.