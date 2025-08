"C dans l'air" samedi 2 août 2025, sommaire et invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce samedi 2 août 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Axel de Tarlé reçoit chaque vendredi et samedi en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce samedi 2 août 2025, Axel de Tarlé recevra Faïza Bossy, médecin généraliste à Paris, nutritionniste.

L’été rime avec soleil et détente, mais aussi imprudences. La mode du moment, le "sun tattoo" ou tatouage solaire, consiste à dessiner un motif éphémère en protégeant certaines zones de la peau avec de la crème solaire ou des objets pendant l’exposition. Cette pratique se répand sur les plages, mais ces brûlures volontaires exposent à un danger réel. En France, 85 % des cancers de la peau sont liés à une surexposition aux UV. Certains produits, comme la graisse à traire encore utilisée pour bronzer, accélèrent le vieillissement cutané. Les grains de beauté exposés au soleil peuvent, eux, évoluer en mélanome.

Autre menace estivale : les noyades. Entre le 1er juin et le 2 juillet 2025, 429 cas ont été recensés en France, dont 109 mortels. Sur la côte atlantique, notamment au Pays basque ou en Gironde, les baïnes, ces cuvettes d’eau entre plage et bancs de sable, représentent un danger fréquent et spécifique.

L’été est aussi une opportunité pour une détox numérique. En moyenne, un Français consulte son téléphone 150 fois par jour. Se déconnecter favorise le sommeil, l’attention et la santé mentale. Aujourd’hui, les Français dorment en moyenne 6h42, soit 1h30 de moins qu’il y a 50 ans. Pour mieux dormir, privilégier la lecture en soirée, désactiver les notifications et éviter les grasses matinées sont essentiels. La sieste idéale, quant à elle, ne doit pas dépasser 20 minutes. Enfin, l’été invite à adopter une alimentation plus équilibrée : salades fraîches plutôt que produits ultra-transformés, accompagnées d’une activité physique régulière.

Faïza Bossy, médecin et nutritionniste à Paris, livre ses conseils pour un été en bonne santé : protection solaire, prévention des noyades, détox numérique.

17:45 "C dans l'air"

Axel de Tarlé décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Jean Viard, sociologue, directeur de recherches associé CNRS au CEVIPOF.

Corinne Jolly, PDG de PAP - Particulier à Particulier.

Mathilde Visseyrias, journaliste au Figaro.

Grégoire Mialet, président de C-Ways.

Le thème de l'émission :

Tourisme : les gagnants et les perdants

La Bretagne a la cote. Depuis le début des vacances d’été, les touristes affluent de toutes les régions de France, mais aussi des pays voisins. En 2024, entre avril et septembre, la région a enregistré 21,2 millions de nuitées dans ses établissements touristiques, selon l’Insee. Dix de ses villes figurent même dans le top 100 des destinations préférées des Français, d’après une étude Élabe commandée par ICI, en partenariat avec La Tribune Dimanche.

Mais derrière ce succès touristique, une autre réalité s’impose : celle du surtourisme. Sur l’île de Bréhat, par exemple, un arrêté municipal limite désormais l’accès à 4 700 visiteurs par jour, entre 8 h 30 et 14 h 30, du lundi au vendredi. Instauré en 2023, le dispositif est reconduit chaque année. Dans le sud de la France, de nombreux commerçants déplorent cet été une baisse de la fréquentation estivale. Pourtant, certains sites naturels restent saturés. Pour protéger les calanques de Marseille ou l’île de Porquerolles, des quotas ont également été instaurés. Ces mesures de régulation semblent porter leurs fruits : la satisfaction des visiteurs augmente, tandis que les plaintes des riverains diminuent. Mais leur mise en œuvre reste complexe, surtout dans des zones urbaines ouvertes et emblématiques.

C’est le cas du quartier de Montmartre, à Paris. Avant même l’arrivée du peloton du Tour de France, les rues du XVIIIᵉ arrondissement débordent de touristes. Le secteur prend parfois des allures de parc à thème. En dix ans, le nombre de meublés touristiques a explosé, au détriment des commerces de proximité. Résultat : les associations d’habitants et de commerçants, excédées, se mobilisent pour alerter les pouvoirs publics.

Autre phénomène en développement : le "No kids". Restaurants, hôtels, trains… certains établissements n’hésitent plus à réserver leurs espaces aux adultes, au prétexte d’un droit au calme et à la tranquillité. Si la tendance née en Corée du Sud reste encore marginale dans l’Hexagone, elle gagne du terrain dans les esprits. Selon un récent sondage Odoxa, plus d’un Français sur deux (54 %) soutient la création d’espaces sans enfants, un chiffre qui atteint 65 % chez les jeunes adultes. Alors où les Français ont-ils décidé de partir en vacances cet été ? Taux de départ, budget, destinations… Quelles sont les tendances ? Comment mieux répartir les flux touristiques entre les régions françaises ? Les quotas de visiteurs dans certains lieux naturels sont-ils une solution juste et efficace ? Le phénomène des espaces "No kids" vous choque-t-il ou vous semble-t-il légitime ?

