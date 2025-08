"Sept à Huit" dimanche 3 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 3 août 2025, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:05 sur TF1.

17:05 Sept à Huit Life

L'été au camping

Ambiance familiale au Barcarès où mobile home de luxe à Saint-Raphaël : l'été au camping, les vacances préférées des Français.

18:20 Sept à Huit

L'ascension de Cédric Grolet

L'incroyable trajectoire de Cédric Grolet, le pâtissier trompe-l'œil. De son CAP en Auvergne aux palaces parisiens.

Les robinsons du cirque de Mafate

Sur l'île de la Réunion, ils vivent seuls au monde dans un décor vertigineux

19:30 Le portrait de la semaine

Leïla Bekhti

L'actrice raconte à Audrey Crespo-Mara ce qu'est vraiment l'amour d'une mère dans le Portrait de la Semaine.