"Ça commence aujourd'hui" mercredi 6 août 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce mercredi 6 août 2025 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans un numéro besf of du magazine "Ça commence aujourd'hui".

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

Famille recomposée : nouvel équilibre, nouveaux repères !

La famille, ce cocon que l'on pensait immuable, se réinvente sans cesse. Aujourd'hui, de plus en plus de foyers se construisent sur un nouveau modèle : la famille recomposée.

Quand deux histoires de vie se rencontrent, emportant avec elles des enfants, des habitudes et des souvenirs, un nouveau défi s'impose. Il ne s'agit plus de faire cohabiter des individus, mais de fusionner deux univers pour en créer un seul, uni et harmonieux.

Ce processus, bien que riche et stimulant, demande de la patience, de l'ouverture d'esprit et la mise en place de nouveaux repères. C'est un voyage où chacun doit trouver sa place, redéfinir les liens et bâtir un nouvel équilibre.

Les invités de Faustine Bollaert viennent témoigner sur ce thème dans cette émission best of.