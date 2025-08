Nouveau logo, nouveau décor, nouvel habillage et nouvelle pilote : le magazine "Automoto" fait peau neuve pour sa rentrée sur TF1 dimanche 24 août 2025 à 10:05.

Après avoir fêté dignement son 50ème anniversaire la saison passée, "Automoto" revient avec une nouvelle recrue, et une émission relookée, présentée par Jean-Pierre Gagick accompagné des experts du programme.

Pour la première fois dans une émission automobile en France, une pilote réalisera les essais chronométrés : Sarah Bovy prendra place aux côtés des pilotes historiques de l'émission comme Anthony Beltoise ou Bruce Jouanny. Côté motos, les habitués d’"Automoto" pourront également retrouver Bader Benlekehal.

Pilote de haut niveau, Sarah Bovy est la 1ère femme à avoir signé une pole position en championnat du monde d’endurance. Sa détermination l'a conduit 5 fois aux 24H du Mans en catégorie GT dans l’équipe des Iron Dames, l1ère écurie 100 % féminine du championnat du monde d’endurance. Avec ses coéquipières elles ont signé une victoire historique face aux hommes.

Pour démarrer la saison d’"Automoto", la pilote Belge mettra au service du grand public son expertise sportive sur des modèles d'exception, comme la Lamborghini Revuelto, mais aussi sur des citadines comme l’Alpine A290 !

Nouvel écrin pour le magazine N°1 de l'Automobile : nouveau logo, nouveau décor et nouvel habillage

"Automoto", leader des magazines automobiles pour la 4ème année consécutive, continuera de proposer une large diversité de sujets et de reportages : nouvelle rubrique pratique, essais, comparatifs, sports mécaniques, vintage, l'objectif est de réunir et d'expliquer les thématiques automobiles et motos au plus grand nombre.

Tout en conservant les clés de son succès, l'émission fait peau neuve avec un tout nouveau logo, un nouvel habillage, mais aussi un nouveau décor intégré au très secret circuit de Mortefontaine, la base d'essai de l’émission.

Toujours au fait de l'actualité et des priorités économiques des français, "Automoto" proposera à nouveau cette saison des comparatifs exclusifs entre des modèles hybrides, thermiques et 100 % électriques.

Les passionnés d'automobile et de moto retrouveront le plaisir de rêver et de s’informer avec de très nombreuses exclusivités : de la petite sportive aux modèles historiques ou iconiques !