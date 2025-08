"C dans l'air" mercredi 6 août 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Salhia Brakhlia

Salhia Brakhlia vous donne rendez-vous ce mercredi 6 août 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Salhia Brakhlia reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce mercredi 6 août 2025, Salhia Brakhlia recevra : Xavier Coumoul, professeur de toxicologie et de biochimie à l’Université Paris Cité.

À Genève, 180 pays entament dix jours de négociations sous l’égide de l’ONU pour tenter d’adopter le premier traité mondial visant à freiner la pollution plastique. Ce sommet intervient alors que la production mondiale de plastique bat des records : 400 millions de tonnes de déchets sont générées chaque année, dont près de 4 millions en France. Selon l’OCDE, ce volume pourrait tripler d’ici 2055, dans un contexte tendu où s’opposent défenseurs du recyclage, promoteurs d’une réduction à la source et lobbys industriels puissants.

La pollution plastique dépasse désormais les sols et les océans : l’air est lui aussi contaminé. Comment les microplastiques pénètrent-ils dans notre organisme ? L’alimentation reste la principale voie d’exposition, mais l’inhalation gagne en importance, notamment en raison de la dégradation spontanée des matériaux dans nos environnements intérieurs. Dans un rapport récent publié par la revue médicale “The Lancet”, une trentaine de chercheurs et médecins établissent un lien direct entre plastique, maladies et mortalité. Ces particules de plastique sont associées à des inflammations et à des pathologies respiratoires, cardiovasculaires ou neurodégénératives.

La production mondiale de déchets plastiques ne ralentit pas. 80 % des déchets marins proviennent de l’intérieur des terres, à l’image du “vortex plastique du Pacifique”, une immense zone d’ordures flottantes qui s’étend entre le Japon et les États-Unis sur une surface d’environ trois fois la France (1,6 million de km²). Chaque minute, l’équivalent d’un camion-poubelle est déversé dans les océans.

Comment réduire la production mondiale de plastique ? Quels sont les pays les plus mauvais élèves ? Comment changer durablement nos modes de consommation ? Que peut-on réellement attendre des négociations en cours à Genève ?

Xavier Coumoul, professeur de toxicologie et de biochimie à l’Université Paris Cité, décryptera les enjeux cruciaux des négociations en cours à Genève contre la pollution plastique et leurs impacts directs sur notre santé.

Salhia Brakhlia décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Marc Lomazzi, journaliste spécialiste des questions environnementales.

Emma Haziza, hydrologue, docteur de l’École des Mines.

Amélie Mougey, directrice de la rédaction de Reporterre.

Nicolas Berrod, journaliste au service Futurs, santé-médecine et climat - Le Parisien - Aujourd’hui en France.

Eric Brocardi (en duplex), porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France.

Incendie dans l'Aude : la France doit-elle se préparer au pire ?

Un immense panache de fumée, 13 000 hectares calcinés et au moins un mort. C'est le bilan mercredi midi du plus gros incendie de l'été qui ravage l'Aude depuis hier après-midi. Le bilan pourrait s'alourdir puisqu'une personne est en urgence absolue, et une autre a disparu. Parmi les quinze communes touchées par l'incendie, les efforts des pompiers se concentrent sur le village de Roquefort-des-Corbières. 1800 soldats du feu et 600 engins ont été déployés, dont plusieurs canadairs. De l’autre côté de l’A9, deux campings ont été évacués par précaution à La Palme. Si les causes du départ demeurent inconnues, le département avait été placé en vigilance rouge aux feux de forêt avec risque très élevé d'incendie. Les températures autour de 35 degrés, la faible humidité et les rafales de vent jusqu'à 40 km/h n'arrangent rien à la situation. Le Premier ministre François Bayrou se rend cet après-midi dans le département pour constater les dégâts.

Alors que le réchauffement climatique se fait toujours plus pressant, les agriculteurs doivent eux-aussi s'adapter aux sécheresses à répétition et à une consommation de vin en recul, en France, depuis plusieurs années. Dans le sud de la France, de nombreux viticulteurs ont fait le choix de la diversification : herbes aromatiques, grenades, pomelos et autres agrumes côtoient désormais les vignes. "Ce sont deux activités qui se complètent bien. Quand le travail se réduit dans les vignes, on attaque la récolte des grenades, entièrement manuelle. Et c’est un arbre qui résiste bien aux maladies et se cultive sans traitement", témoignait un viticulteur du Gard au journal Le Monde cet hiver. Une équipe de C dans l'air s'est rendue dans le département pour comprendre comment la filière s'adapte à la crise.

L'environnement est d'ailleurs devenu une des principales préoccupations des Français, en témoigne le niveau inédit de 2 millions de signatures de la pétition contre la loi Duplomb. Le texte, déjà adopté par le Parlement, doit passer devant le Conseil Constitutionnel à partir de demain. Au cœur de cette loi, la réintroduction, sous conditions, d'un pesticide banni en France depuis 2018, pourrait faire basculer la décision des Sages. Certains juristes s'appuient sur le principe de "non-régression" du droit environnemental, instauré par le Code de l'environnement, pour évoquer une potentielle censure. Mais rien n'est moins sûr : en 2020, le Conseil constitutionnel avait déjà rendu une décision en faveur de la réintroduction exceptionnelle de pesticides. Sur le versant politique, les opposants estiment que la loi a été victime d'un déni démocratique. La proposition de loi avait en effet fait l'objet d'une motion de rejet par ses défenseurs, visant à négocier son contenu en commission mixte paritaire pour éviter les amendements.

Où en est l'incendie dans l'Aude ? La vague de chaleur dans le sud de la France risque-t-elle d'aggraver la situation ? Comment les viticulteurs s'adaptent au réchauffement climatique ? Et le Conseil constitutionnel peut-il retoquer la loi Duplomb ?

