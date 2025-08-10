"90' Enquêtes - La BAC d’Avignon en première ligne" sur TMC mardi 12 août 2025 (vidéo)

Mardi 12 août 2025 à 21:25 sur TMC, Tatiana Silva vous proposera de revoir un numéro du magazine "90' Enquêtes" : « Tueurs à gages, dealers et quartiers sous haute tension : la BAC d’Avignon en première ligne ».

En plein cœur du Vaucluse, la cité des Papes le théâtre de scènes de violence sans précédent sur fond de trafic de stupéfiants.

Alors que le 16 janvier dernier, le président de la République a lancé l’opération « place nette » pour mettre fin aux points de deal partout en France, les 33 policiers de la BAC d’Avignon, sous le commandement d’une femme, Naouelle, doivent faire face à des narcotrafiquants qui tentent d’accroitre leur mainmise sur les quartiers à coups d’opérations punitives.

Rien qu’en 2023, dans la région, les affrontements entre bandes rivales pour détenir le marché des stupéfiants ont fait trois morts et plusieurs blessés.

Dans les quartiers populaires d’Avignon, ces trafics gangrènent la vie des habitants. Malgré tout, de plus en plus d’entre eux jouent les indics pour aider la BAC dans leur mission.