"Les vacances préférées des Français" à vélo autour des châteaux de la Loire, lundi 18 août 2025 sur Gulli

Le magazine “Les vacances préférées des Français” vous invite, lundi 18 août 2025 à 21:05 sur Gulli, à (re)découvrir des vacances à vélo autour des châteaux de la Loire.

Cette semaine, Élodie Gossuin vous emmène visiter des châteaux. C'est l'une des activités préférées des Français en vacances. Et pas n'importe lesquels puisqu'il s'agit des châteaux de la Loire.

Vous suivrez Marlène, Michaël et leurs 3 enfants qui, comme un million de touristes chaque année, choisissent de se déplacer de château en château… à vélo ! Vous les accompagnerez lors de leur visite du château de Cheverny, encore habité par ses propriétaires, les de Vibraye. Au programme : chasse au trésor, visites insolites ou encore l'impressionnant spectacle du repas de la meute de chiens. Vous suivrez aussi le Marquis et la Marquise de Vibraye qui vous dévoileront leur quotidien, pas toujours très simple. Ils se battent pour recevoir le maximum de visiteurs, seul moyen de financer l'entretien du bâtiment.

Toujours à vélo et en famille, vous partirez pour Chambord, le château le plus vaste et le plus célèbre de la Renaissance : jardins incroyables, escalier à double révolution, anecdotes inédites, le château n'aura plus de secrets pour vous. Pour subvenir à ses coûts d'entretien faramineux, il faut là aussi trouver comment attirer toujours plus de visiteurs. Vous constaterez, comme notre petite famille, que Chambord ne lésine pas sur les moyens en assistant notamment à des spectacles de chevalerie et de rapaces à couper le souffle.

Plongez au cœur de l'histoire en visitant les châteaux de la Loire en famille !