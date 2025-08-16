"Secrets d'héritiers" : Elvis Presley, où est passé l'argent du King ? lundi 18 août 2025 sur T18

Lundi 18 août 2025 à 20:50, T18 rediffusera un numéro magazine "Secrets d'héritiers" qui sera consacré à Elvis Presley dont l'état de ses finances était loin d'être florissant à sa mort.

Tout au long de sa carrière, Elvis Presley a vendu près de 120 millions de disques aux États-Unis et engrangé des dizaines de millions d'euros ! Burning Love, Jailhouse Rock, Heartbreak hotel, Viva Las Vegas, Love Me Tender, Hound Dog, Can't help falling in love... Impossible de citer tous les tubes qui ont fait son succès.

Seule héritière de ce patrimoine : Lisa Marie Presley, sa fille ! Pourtant, dans un document de justice rendu public en 2018, la fille unique du chanteur révélait qu'il ne lui restait plus que 14.000 dollars disponibles.

Alors où est passé l'argent d'Elvis Presley ?