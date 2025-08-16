recherche
0
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 16 août 2025 111
"20h30 le samedi" rencontre 3 grand-mères surfent sur la vague en Bretagne ce 16 août 2025 sur France 2

Au sommaire du magazine "L'été de 20h30", la déclinaison estivale de "20h30 le samedi" ce 16 août 2025, la rencontre avec trois grand-mères qui se mettent au surf en Bretagne

Le magazine "20h30" se met aux couleurs de l'été avec une série inédite de portraits, de belles histoires et de rencontres estivales.

Des femmes et des vagues

Qui a dit que prendre de l’âge signifiait la fin de l’aventure ? Surtout pas Isabelle, 61 ans, Anne, 63 ans, et Gwen la benjamine de 51 ans.

Et si c’était justement une renaissance, maintenant que certaines étapes de la vie sont derrière ?

Ces trois femmes, retraitées ou non, toutes grand-mères ont donc décidé de se mettre au surf. Elles s'initient sur le spot de la Torche, en Bretagne, non loin de Quimper, aux côtés des professionnels de la vague.

Dernière modification le samedi, 16 août 2025 20:53
Suivez nous...

