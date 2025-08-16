"20h30 le samedi" rencontre 3 grand-mères surfent sur la vague en Bretagne ce 16 août 2025 sur France 2

Le magazine "20h30" se met aux couleurs de l'été avec une série inédite de portraits, de belles histoires et de rencontres estivales.
Des femmes et des vagues
Qui a dit que prendre de l’âge signifiait la fin de l’aventure ? Surtout pas Isabelle, 61 ans, Anne, 63 ans, et Gwen la benjamine de 51 ans.
Et si c’était justement une renaissance, maintenant que certaines étapes de la vie sont derrière ?
Ces trois femmes, retraitées ou non, toutes grand-mères ont donc décidé de se mettre au surf. Elles s'initient sur le spot de la Torche, en Bretagne, non loin de Quimper, aux côtés des professionnels de la vague.