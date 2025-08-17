recherche
"90' Enquêtes" : Cambrioleurs, chauffards, l'été chaud des policiers du Nord sur TMC mardi 19 août 2025

dimanche 17 août 2025
"90' Enquêtes" : Cambrioleurs, chauffards, l’été chaud des policiers du Nord sur TMC mardi 19 août 2025

Mardi 19 août 2025 à 21:25 sur TMC, Tatiana Silva vous proposera de revoir un numéro du magazine "90' Enquêtes" : « Cambrioleurs, chauffards : l’été chaud des policiers du Nord ! ».

Valenciennes est une petite ville du Nord de la France, réputée pour la chaleur de ses habitants : les Ch'tis ! Mais parfois, certains d’entre eux dérapent.

Cet été, la police de Valenciennes et ses 623 hommes et femmes ont veillé à la sécurité des 350 000 habitants de son agglomération.

Là-bas, les vols de voiture et les cambriolages ont bondi de 50 % en 2023, alors les forces de l’ordre luttent sans relâche pour y mettre fin.

Sur les routes aussi, des chauffards de plus en plus jeunes se croient tout permis. Et les courses poursuites avec la police n’ont jamais été aussi dangereuses.

Mais cette guerre contre la délinquance se joue également aux portes de la maison d’arrêt de Valenciennes, où des familles de prisonniers se mettent hors la loi pour ravitailler leurs proches en détention.

Enfin, certains habitants en excès d’alcool, donnent bien des soucis aux policiers, ce qui crée des situations rocambolesques !

Dernière modification le dimanche, 17 août 2025 14:58
Publié dans Magazines, Documentaires, Mardi
