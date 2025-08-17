recherche
"Indices" : L'affaire Céline Marchand à revoir sur T18 mardi 19 août 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL dimanche 17 août 2025 187
"Indices" : L'affaire Céline Marchand à revoir sur T18 mardi 19 août 2025

Mardi 19 août 2025 à 20:50, T18 rediffusera un numéro de la série documentaire "Indices" qui reviendra sur l'affaire Céline Marchand qui retrace la disparition, puis le meurtre de cette riche héritière.

Face à un crime, une seule solution pour les enquêteurs : faire parler les indices. Le crime parfait n'existe pas. Agression, enlèvement, meurtre, le responsable laisse toujours des traces derrière lui, aussi infimes soient-elles.

Ces indices, c'est aux enquêteurs de les recueillir et de les faire parler, grâce aux experts de la police technique et scientifique. Un travail de fourmi long et minutieux, essentiel pour faire la lumière sur les affaires les plus complexes.

À travers les témoignages d'experts, mais aussi de proches des victimes, Indices redéroule le fil d'enquêtes criminelles peu communes, pour que nous puissions enfin comprendre comment elles ont été résolues.

L'affaire Céline Marchand

Le 30 mai 2015 aux Sorinières, près de Nantes. Yann Marchand signale aux autorités la disparition de sa femme Céline Marchand.

Malgré un appel à témoins et de nombreuses recherches, cette héritière de 39 ans et mère de deux enfants reste introuvable.

Les gendarmes se lancent dans une véritable chasse aux indices, des investigations qui vont les mener sur une piste inattendue...

Dernière modification le dimanche, 17 août 2025 15:10
Publié dans Magazines, Mardi
