"Ça commence aujourd'hui" mercredi 20 août 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce mercredi 20 août 2025 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans un numéro besf of du magazine "Ça commence aujourd'hui".

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

Ils ont dû apprendre à vivre avec leur nouvelle image

Un accident, une maladie, une épreuve. Parfois, la vie s'immisce et change radicalement notre image. Une transformation physique qui va bien au-delà des apparences et bouscule l'identité même de ceux qui la vivent. Se regarder dans le miroir devient une épreuve, le regard des autres, une montagne à gravir.

Pourtant, au-delà de la souffrance et de la reconstruction, certains parviennent à transformer cette épreuve en une force. Ils ont dû apprendre à vivre avec leur nouvelle image, mais surtout à se réapproprier leur reflet.

Les invités de Faustine Bollaert viennent témoigner sur ce thème dans cette émission best of.