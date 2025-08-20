recherche
Magazines

"Ça commence aujourd'hui" mercredi 20 août 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 20 août 2025 289
"Ça commence aujourd'hui" mercredi 20 août 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce mercredi 20 août 2025 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans un numéro besf of du magazine "Ça commence aujourd'hui".

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

Ils ont dû apprendre à vivre avec leur nouvelle image

Un accident, une maladie, une épreuve. Parfois, la vie s'immisce et change radicalement notre image. Une transformation physique qui va bien au-delà des apparences et bouscule l'identité même de ceux qui la vivent. Se regarder dans le miroir devient une épreuve, le regard des autres, une montagne à gravir.

Pourtant, au-delà de la souffrance et de la reconstruction, certains parviennent à transformer cette épreuve en une force. Ils ont dû apprendre à vivre avec leur nouvelle image, mais surtout à se réapproprier leur reflet.

Les invités de Faustine Bollaert viennent témoigner sur ce thème dans cette émission best of.

Dernière modification le mercredi, 20 août 2025 10:13
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Nouveau Jour&quot; accueille Philippe Etchebest, Laëtitia Milot & Rebecca Hampton à partir du 8 septembre sur M6

"Nouveau Jour" accueille Philippe Etchebest, Laëtitia Milot & Rebecca Hampton à partir du 8 septembre sur M6

20 août 2025 - 14:16

Sur le même thème...

Spéciale rentrée de &quot;Capital&quot; sur les casseurs de prix, dimanche 7 septembre 2025 sur M6

Spéciale rentrée de "Capital" sur les casseurs de prix, dimanche 7 septembre 2025 sur M6

20 août 2025 - 13:49

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 17 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 17 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine (vid…

16 août 2025 - 20:04 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL