"Ça commence aujourd'hui" mercredi 20 août 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.
Ils ont dû apprendre à vivre avec leur nouvelle image
Un accident, une maladie, une épreuve. Parfois, la vie s'immisce et change radicalement notre image. Une transformation physique qui va bien au-delà des apparences et bouscule l'identité même de ceux qui la vivent. Se regarder dans le miroir devient une épreuve, le regard des autres, une montagne à gravir.
Pourtant, au-delà de la souffrance et de la reconstruction, certains parviennent à transformer cette épreuve en une force. Ils ont dû apprendre à vivre avec leur nouvelle image, mais surtout à se réapproprier leur reflet.
Les invités de Faustine Bollaert viennent témoigner sur ce thème dans cette émission best of.