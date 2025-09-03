"C dans l'air" mercredi 3 septembre 2025, sommaire et invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce mercredi 3 septembre 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce mercredi 3 septembre 2025, Caroline Roux reçoit Raphaëlle Bacqué, grand reporter au quotidien Le Monde, et autrice du livre « Depardieu, une affaire très française », coécrit avec Samuel Blumenfeld et paru chez Albin Michel.

Déjà condamné pour agressions sexuelles, l'acteur français Gérard Depardieu, 76 ans, devrait être traduit en justice au cours d'un nouveau procès, cette fois devant la cour criminelle départementale de Paris, pour viols sur la comédienne Charlotte Arnould. L'avocat de l'acteur, Jérémie Assous, a annoncé qu'il allait faire appel.

Comme requis par le parquet de Paris, la juge d'instruction "ordonne le renvoi de Gérard Depardieu devant la cour criminelle pour des agressions sexuelles et viols par pénétration digitale à deux dates, les 7 et 13 août 2018" au domicile parisien de l'acteur, a déclaré à l'AFP son avocate Me Carine Durrieu Diebolt. Charlotte Arnould a de son côté salué ce renvoi, sur Instagram : "Sept ans après, sept ans d'horreur et d'enfer... (...). L'ordonnance vient rétablir une forme de vérité judiciaire. Je crois que j'ai du mal à réaliser tant c'est énorme. Je suis soulagée". La comédienne avait déposé plainte en août 2018 dans les Bouches-du-Rhône, quelques jours après les faits.

Le parquet de Paris avait récupéré l'enquête puis l'avait classée en juin 2019 pour "infraction insuffisamment caractérisée".

Multiprimé du "Dernier métro" à "Cyrano de Bergerac", Gérard Depardieu a été pendant plusieurs décennies considéré comme un géant du cinéma français, connu dans le monde entier, avant d'être rattrapé par ses outrances verbales et des accusations de violences sexuelles. Mi-mai, il a été condamné à 18 mois de prison avec sursis pour les agressions sexuelles de deux femmes sur le tournage en 2021 des "Volets verts" de Jean Becker. Il a fait appel.

Raphaëlle Bacqué réagira au renvoi de Gérard Depardieu devant la cour criminelle de Paris, pour viols. 7 ans après les faits, alors que l'enquête avait été classée sans suite, comment expliquer une telle décision ? Qu'est-ce que cette affaire révèle du mouvement #Metoo en France, et de ses répercussions ?

17:45 "C dans l'air"

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Christophe Barbier, éditorialiste politique et conseiller de la rédaction de Franc-Tireur.

Dominique Seux, éditorialiste aux Echos et à France Inter.

Gaëlle Macke, directrice déléguée de la rédaction du magazine Challenges.

Soazig Quemener, rédactrice en chef à la Tribune Dimanche.

Le thème de l'émission :

Macron : et maintenant, cap à gauche ?

À six jours du vote de confiance au Parlement, qui semble perdu d’avance pour François Bayrou – les oppositions promettant toujours sa chute –, un dernier Conseil des ministres s’est probablement tenu ce mercredi midi, alors que la suite se prépare au sein des formations politiques et à l’Élysée.

Comme l’a révélé Le Figaro, le chef de l’État a reçu mardi, pour déjeuner, les chefs des quatre principaux partis du bloc central : Gabriel Attal pour Renaissance, François Bayrou pour le MoDem, Édouard Philippe pour Horizons et Bruno Retailleau pour Les Républicains (LR), afin d’évoquer l’après-8 septembre. Objectif : s’assurer de la mobilisation des troupes lors du vote de lundi prochain et les enjoindre à travailler avec le Parti socialiste (PS).

Et en coulisses, plusieurs noms circulent : Éric Lombard, Sébastien Lecornu, Gérald Darmanin, Catherine Vautrin, Bernard Cazeneuve…

Si les rumeurs sur le nom de son éventuel successeur courent déjà, François Bayrou continue ce mercredi ses consultations avec les partis politiques et sa tournée des médias, dans l’espoir de retourner la situation en sa faveur. Se disant « réaliste » mais refusant d’être « défaitiste », il a de nouveau appelé les députés à le maintenir à Matignon, mettant en garde contre « l’instabilité » : « Si vous êtes représentant du peuple, comme c’est la vocation d’un député (…) alors vous devez vous demander où est l’intérêt national. Est-ce que, oui ou non, cette situation dans le monde (…) est grave et urgente ? Ma réponse : elle est grave et urgente », a-t-il assuré.

Sur les marchés, les experts évoquent une nervosité croissante des investisseurs face à la dette française, depuis que le chef du gouvernement a annoncé qu’il demanderait un vote de confiance sur le budget. Hier, le taux des obligations assimilables du Trésor (OAT) à 30 ans a ainsi bondi de sept points de base, atteignant 4,5 %. Il s’agit de son plus haut niveau depuis 2009, sous les effets de la grande crise financière.

Alors, qui à Matignon ? Croissance, déficit, taux… quelles conséquences en cas de chute du gouvernement Bayrou ? Et quel budget pour réduire la dette ?

Nos journalistes ont rencontré Jean-Louis Borloo. L’ancien ministre, président-fondateur de l’UDI et ancien maire de Valenciennes, plaide pour un grand plan de réorganisation de l'État, avec, à la clé selon lui, 150 milliards d’euros d'économies.

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.