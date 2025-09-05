"Quotidien" vendredi 5 septembre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Diffusé du lundi au vendredi à 19:25 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.
Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".
A chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.
Les invités reçus vendredi 5 septembre 2025 :
Frédéric Encel, docteur en géopolitique et professeur à Sciences Po.
Laura Smet, actrice, pour la série "Surface" sur France 2.