"Appels d'urgence - Missions chocs sur la route pour les pompiers de l'Allier" sur TFX lundi 22 septembre 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL dimanche 21 septembre 2025 143
Lundi 22 septembre 2025 à 21:10, Hélène Mannarino vous proposera de voir ou de revoir sur TFX le numéro du magazine "Appels d'urgence" : « Pompiers de l’Allier : missions chocs sur la route de tous les dangers ».

N’allez pas dire aux 2000 pompiers de l’Allier qu’il ne se passe rien dans leur département du centre de la France. Toutes les 19 minutes, ils partent en intervention. Et souvent pour des missions hors normes durant lesquelles ils doivent se débrouiller seuls, loin de tout.

Dernièrement, rien ne s’est passé comme prévu et il a fallu faire appel aux groupes d’intervention de choc pour diverses missions. Les pompiers ont dû extraire un cheval de 500 kg qui se noyait dans la vase, secourir des randonneurs blessés dans une gorge difficile d’accès avec un hélicoptère indisponible, ou encore faire face à une exceptionnelle attaque de frelons asiatiques à la piqûre mortelle chez certaines victimes allergiques…

Sans compter les accidents sur la route de la mort, cette nationale, parmi les plus dangereuses, qui traverse le pays d’Est en Ouest. Vous allez comprendre pourquoi les pompiers de l’Allier sont en surchauffe avec plus de 130 appels par jour au standard du 18.

Dernière modification le dimanche, 21 septembre 2025 11:26
