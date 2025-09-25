"C à vous" jeudi 25 septembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Anne-Elisabeth Lemoine

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.
Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.
Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce jeudi 25 septembre 2025 dans l'émission :
19:00 C à vous
Procès du “financement libyen” : Nicolas Sarkozy condamné à 5 ans de prison avec mandat de dépôt différé
Maître Jean-Michel Darrois, avocat de Nicolas Sarkozy.
Timothée Boutry, journaliste au service police-justice au Parisien.
Infections à la Légionellose : 3 morts, au moins 51 cas déclarés
Dr Benjamin Davido, infectiologue à l’hôpital Raymond Garches (Hauts-de-Seine).
20:00 C à vous, la suite
Matthieu Ricard, pour le livre “Lumière” chez Allary Éditions.
Elise Lucet et Anaïs Bard, pour “L’envoyé spécial : un succès pas si angélique ?” diffusé ce soir sur France 2.
Jamy Gourmaud, pour le livre “365 nouveaux jours avec Jamy” chez Nathan.