"C à vous" jeudi 25 septembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Anne-Elisabeth Lemoine

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce jeudi 25 septembre 2025 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Anne-Elisabeth Lemoine.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce jeudi 25 septembre 2025 dans l'émission :

19:00 C à vous

Procès du “financement libyen” : Nicolas Sarkozy condamné à 5 ans de prison avec mandat de dépôt différé

Maître Jean-Michel Darrois, avocat de Nicolas Sarkozy.

Timothée Boutry, journaliste au service police-justice au Parisien.

Infections à la Légionellose : 3 morts, au moins 51 cas déclarés

Dr Benjamin Davido, infectiologue à l’hôpital Raymond Garches (Hauts-de-Seine).

20:00 C à vous, la suite

Matthieu Ricard, pour le livre “Lumière” chez Allary Éditions.

Elise Lucet et Anaïs Bard, pour “L’envoyé spécial : un succès pas si angélique ?” diffusé ce soir sur France 2.

Jamy Gourmaud, pour le livre “365 nouveaux jours avec Jamy” chez Nathan.