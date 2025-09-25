recherche
"C à vous" jeudi 25 septembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Anne-Elisabeth Lemoine

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 25 septembre 2025 213
"C à vous" jeudi 25 septembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Anne-Elisabeth Lemoine

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce jeudi 25 septembre 2025 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Anne-Elisabeth Lemoine.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce jeudi 25 septembre 2025 dans l'émission :

19:00 C à vous

Procès du “financement libyen” : Nicolas Sarkozy condamné à 5 ans de prison avec mandat de dépôt différé

Maître Jean-Michel Darrois, avocat de Nicolas Sarkozy.

Timothée Boutry, journaliste au service police-justice au Parisien.

Infections à la Légionellose : 3 morts, au moins 51 cas déclarés

Dr Benjamin Davido, infectiologue à l’hôpital Raymond Garches (Hauts-de-Seine).

20:00 C à vous, la suite

Matthieu Ricard, pour le livre “Lumière” chez Allary Éditions.

Elise Lucet et Anaïs Bard, pour “L’envoyé spécial : un succès pas si angélique ?” diffusé ce soir sur France 2.

Jamy Gourmaud, pour le livre “365 nouveaux jours avec Jamy” chez Nathan.

Dernière modification le jeudi, 25 septembre 2025 17:14
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Jeudi
Suivez nous...

