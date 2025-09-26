"Le monde en face - Main basse sur la mer Noire" dimanche 28 septembre 2025 sur France 5

Dimanche 28 septembre 2025 à 21:05 sur France 5 dans "Le monde en face", Aurélie Casse vous propose une croisière en eaux troubles au cœur d’enjeux cruciaux pour l’avenir de l’Eurasie.

La mer Noire, enjeu stratégique depuis le XIXe siècle pour l’Europe, la Russie et la Turquie, est au cœur de tensions géopolitiques depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Vitale pour l’économie et l’approvisionnement en énergie de ces territoires, le contrôle de cette zone polarise les ambitions des puissances riveraines et occidentales.

Entre enquête de terrain et mise en perspective, Main basse sur la mer Noire offre une analyse ambitieuse des dynamiques géopolitiques, historiques et économiques de la région.

Présentation du documentaire

On sait à peine la placer sur une carte et pourtant elle est au cœur de toutes les inquiétudes. Depuis que la Russie a attaqué l’Ukraine, la mer Noire est devenue une zone de guerre. Cet ancien « lac russe », divisé depuis la chute de l’URSS, est un levier de puissance que le Kremlin entend bien reprendre coûte que coûte. Principal port visé : Odessa. La ville, encore en sursis aujourd’hui, s’est battue pied à pied pour ne pas tomber. La résistance inattendue et l’usage inédit des drones navals ont pris de court la flotte russe, longtemps réputée invincible et aujourd’hui décimée. Ces coups d'éclat n'ont toutefois pas empêché Moscou d'étendre son contrôle sur la plupart des ports et des rivages ukrainiens au nord de la mer Noire.

Cette emprise russe a entraîné un blocus maritime, menaçant de paralyser l'économie ukrainienne. Dans ce contexte, comment le pays a-t-il pu maintenir ses exportations ? Ce documentaire lève le voile sur la solidarité essentielle qui s'est nouée entre Odessa et le port de Constanta en Roumanie dès le printemps 2022. Grâce à la réouverture de petits ports du delta du Danube, les marchandises ont pu contourner les lignes russes et être acheminées vers Constanta, devenu en quelques semaines le nouveau point de transit vital pour l'Ukraine. Mais, depuis, une menace, bien plus insidieuse que le blocus, plane sur la navigation : les mines dérivantes. Comment détecter et neutraliser ces bombes flottantes ? Le film plonge au cœur des opérations de déminage roumaines ; il suit les entraînements de leurs équipes, en veille constante pour sécuriser les côtes.

Main basse sur la mer Noire étend son exploration à deux autres voisins clés : la Turquie et la Géorgie. Gardienne du Bosphore et dépositaire de la convention de Montreux, la Turquie est à la fois un rempart de l'Otan et un relais essentiel pour le Kremlin. Sa position charnière entre mer Noire et Méditerranée lui confère un contrôle vital sur les détroits, un passage crucial pour les navires marchands comme pour les flottes militaires. De fait, elle s'est imposée comme un acteur central tentant d'arbitrer entre Kiev et Moscou. La Géorgie, quant à elle, est dirigée depuis peu par un gouvernement ouvertement pro-russe. Le film revient sur la guerre-éclair de 2008, qui lui a fait perdre les régions autonomes d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud. Il éclaire aussi les nombreuses émeutes qui ont secoué le pays en réaction aux multiples ingérences russes et qui ont culminé après les dernières législatives géorgiennes à l’automne 2024.

Face aux assauts répétés du Kremlin, dont l'Ukraine est la principale cible, les pays bordant la mer Noire s'efforcent de défendre l’intégrité de leurs côtes, la sécurité de leurs ports et la libre circulation sur cette mer semi-fermée, vitale pour leurs échanges. Cargos bloqués, drones navals, mines dérivantes : voici la nouvelle réalité de ces eaux sous tension. Les batailles pour le contrôle maritime sont désormais aussi décisives que celles qui se jouent sur la terre ferme. Car, dans ce bassin stratégique, la Russie rêve toujours d'étendre son influence et d'ouvrir sa route vers la Méditerranée.